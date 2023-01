Sixième édition du Prix Alice-Guy

La parité est encore loin mais le nombre de réalisatrices augmente peu à peu. Afin de les rendre encore plus visibles, le Prix Alice-Guy récompense la réalisatrice de l’année. Pour cette sixième édition, 98 oeuvres sont en compétition.

Ce Prix qui tient son nom de la pionnière du cinéma, Alice Guy, a été créé en 2018 par Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice du webmagazine Cine-Woman.

En plus de promouvoir la réalisatrice qui remporte le Prix et de donner une deuxième visibilité au film primé, le Prix Alice-Guy permet également de pallier l’absence de réalisatrices dans les grands palmarès annuels et de faire découvrir la riche production cinématographique d’Alice Guy en projetant quelques-uns de ses courts métrages lors de la soirée de remise de prix.

Cette année se tient la sixième édition. Les internautes peuvent voter jusqu’au 31 janvier 2023 pour leurs 5 films de réalisatrices préférés, sortis en France en 2022, parmi un total de 98 productions.

Sur son site internet, l’association Cine-Woman, en charge de l’organisation du Prix, se réjouit d’une telle sélection : « Depuis que le Prix Alice Guy existe, c’est la première fois que le choix est aussi large ». Elle espère que les votant·es seront au rendez-vous et encore plus nombreux·ses que l’an passé à s’exprimer (3260). Les cinq films préférés seront annoncés le 1er février et c’est ensuite un jury professionnel paritaire qui départagera les cinq finalistes à la fin du mois.

Dans la sélection, vous retrouverez notamment quelques films que nous avions chroniqué cette année, tels que Annie Colère, Revoir Paris, Saint-Omer ou encore Mauvaises filles.

Le vote est gratuit et limité à une participation par personne.

La remise du Prix aura lieu à Paris, au Max Linder Panorama, où seront projetés le film de la lauréate ainsi que des courts métrages d’Alice Guy dont l’association célèbrera en même temps les 150 ans de sa naissance. Sur son site internet, les organisatrices précisent que « comme chaque année, la soirée est ouverte à tou.t.es. »

Lauréates des éditions précédentes :

2022 : Audrey Diwan pour L’Événement

2021 : Maïmouna Doucouré pour Mignonnes

2020 : Mounia Meddour pour Papicha (lire : « PAPICHA » COURONNÉE AU PRIX ALICE GUY)

2019 : Catherine Corsini pour Un amour impossible (lire : CATHERINE CORSINI, ALICE GUY, MÊME COMBAT)

2018 : Lidia Terki pour Paris La Blanche

