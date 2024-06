Sous couvert de liberté d’expression, les contenus pornographiques sont autorisés sur X

Depuis le 3 juin, les utilisateurs du réseau social X peuvent, c’est officiel, diffuser et visionner des contenus à caractères sexuels...Pendant que des associations s’épuisent à demander une règlementation efficace contre la pornocriminalité.

Lors de son rachat de Twitter, Elon Musk avait affirmé sa volonté de « bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel ». Après le logo et le nom du réseaux social, le milliardaire annonce un nouveau changement. Depuis le 3 juin, une nouvelle section relative aux contenus à caractère sexuel, réels ou générés par intelligence artificielle, a été ajoutée aux conditions d’utilisation de la plateforme. « Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et visionner des contenus sexuels dès lors qu’ils sont produits et distribués de façon consensuelle », indique le nouveau règlement de la plateforme. X contraste alors avec les autres réseaux sociaux, tels qu’Instagram, Facebook ou Snapchat, qui appliquent une politique stricte vis-à-vis de ce genre de contenus.

La modération de contenus en baisse chez X

Elon Musk prône une liberté d’expression totale. Mais à quel prix ? Lors de son rachat de Twitter, le milliardaire avait licencié la grande majorité des modérateurs en poste, dans le but « d’améliorer la santé de l’entreprise » avait-il précisé dans les courriers de licenciement. Pourtant, les modérateurs sont une nécessité. Ce sont eux qui passent en revue l’ensemble des contenus diffusés afin de retirer tous ceux qui mettent en scène de la vulgarité, des insultes et, surtout, de la violence. Le rôle des modérateurs est d’autant plus précieux que l’inscription sur X est possible dès l’âge de 13 ans. Le réseau social assure toutefois qu’il est possible « d’empêcher que ces contenus soient visibles par des enfants ou par des utilisateurs adultes qui ne souhaitent pas y être exposés ».

Toutefois, la liberté d’expression revendiquée par Elon Musk a des limites juridiques, notamment sur les questions liées à la pornographie. En France, l’article 222-33-3 du code pénal prévoit qu’enregistrer et diffuser des scènes de viol et d’insultes « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ». Le complice est passible des mêmes peines que l’auteur des violences. Une autre loi, datant de 1994, interdit quant à elle l’exposition des mineur.es à la pornographie. Si X assure interdire les contenus promouvant « l’exploitation [sexuelle], les atteintes aux mineurs et les comportements obscènes », les dérives ne sont jamais loin. Avant que les contenus pornographiques soient officiellement autorisés, ils représentaient déjà 13% des partages sur la plateforme en 2022. Suite au rapport du Haut Conseil à l’Égalité, datant de septembre 2023 et qui alertait sur les dangers de la pornographie, cette nouvelle autorisation est d’autant plus alarmante. La pornographie est « une école de la violence sexuelle » écrit le HCE, qui dénonce l’industrialisation de la violence sexuelle en ligne.

À ce jour, aucune personnalité politique n’a réagi. Pourquoi une telle inertie des pouvoirs publics ?

Les associations luttent sans relâche

C’est l’éternel combat de David contre Goliath. Les associations contre les géants d’internet. Ces derniers commencent tout juste à être réglementés à l’échelle européenne, notamment grâce au « Digital services act ». Ce dispositif, effectif depuis le 25 août 2023, a d’abord été pensé pour contrôler les plateformes qui dépassent les 45 millions d’utilisateurs. Désormais, il concerne tous les acteurs du numérique. Son principe ? Lutter contre la propagation de contenus illicites en ligne. Peu de temps après son lancement, la Commission européenne a ouvert une « enquête formelle » contre la plate-forme X, « soupçonnée de faillir à ses obligations sur la modération des contenus illégaux et de la désinformation ». L’enquête est en cours. En France, la plateforme PHAROS (Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements) a été lancée en 2009 par la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Elle permet à quiconque de signaler des contenus illicites sur Internet. Mais les propos violents contre les femmes passaient trop souvent sous les radars. Cela commence à s’améliorer.

Mais ce sont les associations, militant quotidiennement sur le terrain, qui font véritablement avancer les choses. Le 4 juin 2024, des associations de protection de l’enfance – Ecpat France, BeBrave, la Fondation pour l’Enfance, Cameleon, Point de Contact, Elien Rebirth et les Amis de Romy – se sont réunies Place des Droits de l’Enfant à Paris. À l’unisson, elles ont appelé la France à soutenir l’adoption d’un règlement européen protégeant les mineurs contre la pédocriminalité en ligne. Ce projet de réglementation prévoit des obligations nouvelles pour les plateformes en matière de détection et de signalement aux autorités. Mais certains Etats membres font obstacles, craignant une surveillance généralisée des communications privées.

Le sexe fait vendre

Derrière son discours prônant la liberté d’expression, Elon Musk masque en réalité une stratégie commerciale bien rodée. Il y a quelques mois, X lançait une nouvelle formule payante permettant d’obtenir du contenu exclusif. Est-ce le début d’une monétisation de contenus pornographiques sur le réseau social ? Dans son rapport, le HCE rappelle que la pornographie n’est pas la sexualité. Et que 90 % des vidéos porno en ligne contiennent des violences physiques et sexuelles. Autoriser la diffusion de contenu à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, auxquels les mineurs ont facilement accès, c’est la porte ouverte à la propagation des violences sexuelles, en ligne comme dans la vraie vie.

À lire aussi dans Les Nouvelles News :

Avant / Après : Twitter fait disparaître les femmes

Une question sur le viol suspendue sur Twitter

Facebook, Twitter, Youtube et Microsoft signent un “code de conduite” contre la haine en ligne

Contre la pornocriminalité, le HCE dénonce l’inaction des autorités

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.