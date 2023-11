Spasfon inefficace contre les règles douloureuses ? Certains hommes désapprouvent…

La chercheuse Juliette Ferry-Danini fait paraître un essai édifiant qui lève le voile sur l’inefficacité du Spasfon, médicament majoritairement prescrit aux femmes, et l’inertie des autorités de santé. Une recherche qui semble déplaire aux masculinistes…

Douleurs menstruelles ou maux de ventre, dans la majorité des cas, c’est le Spasfon qui est recommandé pour les soulager. Depuis 1964, il est l’un des médicaments les plus prescrits en France. Pourtant, dans « Pilules roses. De l’ignorance en médecine » (éd Stock), la chercheuse à l’Université de Namur en philosophie de la médecine, Juliette Ferry-Danini alerte sur le manque cruel de données scientifiques qui permettraient de prouver l’efficacité du Spasfon dans le traitement des menstruations douloureuses. Comment ce médicament est-il parvenu à s’imposer malgré tout dans la trousse de toilette des Françaises ? « Pilules Roses, de l’ignorance de la médecine » de Juliette Ferry-Danini. Éd Stock.

La santé des femmes vs les profits…

En soixante ans, peu d’études et d’essais cliniques se sont penchés sur le cas du Spasfon. Pourquoi ? Ce médicament ne provoque pas (ou peu) d’effets secondaires indésirables, ce « qui donne l’impression que ça ne fait pas de mal » analyse Juliette Ferry-Danini. Pas de raison de s’inquiéter… en théorie. Le Spasfon est, à l’origine, destiné à soigner les douleurs biliaires. Lorsqu’il a été conçu, les femmes étaient considérées comme des êtres traversées par de nombreux spasmes, une théorie qui découle directement de l’hystérie, vue comme une maladie avant tout féminine… « Les règles douloureuses et l’obstétrique ont été ajoutées seulement a posteriori à la liste des indications légales du médicament et avec des critères scientifiques moins strictes que pour les autres indications » observe la chercheuse. Dans son essai, elle tord ainsi le cou à une fausse information qui perdure : le Spasfon n’est pas performant en tant qu’antispasmodique. La molécule du phloroglucinol, qui compose ce médicament, a été jugée inefficace par plusieurs recherches. Elle ne serait pas plus efficace qu’un placebo destiné aux troubles digestifs et urinaires.

Pourquoi cela est-il alors toléré par les autorités de santé ? La chercheuse y voit avant tout le reflet du biais sexiste omniprésent dans le domaine médical. Le Spasfon est prescrit dans 72% des cas à des femmes, sans compter celles qui s’en procurent en vente libre en pharmacie. Cet usage féminin du Spasfon est loin d’être anodin quant à la négligence dénoncée par la chercheuse. Dans l’histoire de la médecine, les femmes ont toujours pâti d’une minimisation de leurs douleurs et d’un délaissement des problématiques qui leur sont propres. Les exemples sont pléthores : la pilule contraceptive qui augmente les risques d’accidents thromboemboliques ou encore l’endométriose longtemps ignorée et minimisée. Tant dans le diagnostic des maladies que la prescription de médicament, en passant par la recherche médicale, les femmes sont les premières lésées.

Imaginez une fille chaque mois qui prend du phloroglucinol pour ses douleurs menstruelles et qui souffre 2 ou 3h de plus que si elle prenait un médicament plus efficace. Multipliez ces heures tous les mois, chaque année, pour l'ensemble des femmes dans le pays. https://t.co/ZsBNt1CGCj — Dr. Juliette (@FerryDanini) November 17, 2023

Mais la supercherie ne s’arrête pas là ! Dès les débuts de sa commercialisation, la pilule du Spasfon est imaginée rose vif, tout comme son emballage. Juliette Ferry-Danini tisse des liens entre la consommation majoritairement féminine de ce médicament et le carton commercial qui a suivi. Au fil des années, le Spasfon s’est implanté dans les imaginaires et les habitudes des patientes. Résultat : en 2021, plus de 25 millions de boîtes de Spasfon ont été vendues sur ordonnance. Le succès de ce médicament ne tiendrait pas à son efficacité, mais davantage à la stratégie marketing construite sur le dos des femmes et de leur santé. En retraçant l’histoire du Spasfon, la chercheuse porte un regard féministe sur la médecine et pointe ainsi tous ses travers, que ce médicament incarne dans sa globalité.

Et si les hommes étaient les patients ?

Ce constat déplaît aux masculinistes. Comme à leur habitude, ils ne se gênent pas pour le faire savoir. Sur le compte X (ancien Twitter) de Juliette Ferry-Danini, une pluie de commentaires tentent de discréditer le sérieux de son étude : « La philosophie des sciences risque de devenir un fantastique capharnaüm si chaque groupe se sentant invisibilisé se met à fonder sa propre épistémologie. Il y a même une épistémologie queer, c’est vous dire le niveau de délire atteint dans le domaine des gender studies », « Déjà « philosophie féministe des sciences » est-ce que c’est scientifique ? » ou encore « Je n’ai pas osé le dire pour ne pas me faire insulter, mais moi aussi je suis circonspect sur cette instrumentalisation du combat féministe et ces créations de clash pour vendre des bouquins. »… Ce flux de commentaires démontre l’ampleur d’un phénomène : celui d’une forte résistance à la remise en question de la subjectivité du savoir scientifique.

L'apport de mon livre c'est l'analyse de la construction du manque de données sur le médicament depuis les années 1960. Avec des documents que j'ai dû déterrer. Donc non, tout le monde ne sait pas. https://t.co/WcZn7mmQ9K — Dr. Juliette (@FerryDanini) November 17, 2023

Toutefois, la chercheuse entend bien dénoncer cette fabrique de l’ignorance et mettre un terme à ce cycle de désinformation : « Les gens insultent mon travail et mon intégrité scientifique, je leur réponds et ce sont eux qui se sentent agressées c’est ridicule…, rétorque t-elle à ses détracteurs sur X avant d’ajouter : Un scandale sanitaire ce n’est pas seulement quand il y a des effets secondaires graves, c’est aussi quand un médicament est prescrit par dizaine de millions aux femmes en France sur la base de données inexistantes. La prise en charge de la douleur est impactée ! ». Si le Spasfon avait été prescrit majoritairement aux hommes afin d’apaiser leurs douleurs, les études et essais cliniques auraient-ils été autant négligés ? …

Lire aussi dans Les Nouvelles News

UNE APPROCHE FÉMINISTE DU CANCER POURRAIT SAUVER LA VIE DE 800.000 FEMMES PAR AN

MÉDECINE INÉGALITAIRE EN FRANCE : LA FAUTE AUX FÉMINISTES

SEXISME EN MÉDECINE : « IL FAUT DES SOLUTIONS INSTITUTIONNELLES »

SEXISME EN MÉDECINE, UNE ENQUÊTE ACCABLANTE

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.