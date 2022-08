Été 2022 : les sportives en bref

Football : Euro 2022

Les footballeuses anglaises, emmenées par Sarina Wiegman, ont remporté dimanche 31 juillet 2022 leur premier titre européen face à une très bonne équipe allemande (déjà 8 fois championne d’Europe !) Après avoir été sacrée championne d’Europe lors de l’édition précédente avec les Pays-Bas, la coach Sarina Wiegman a réitéré cet exploit en menant les Anglaises à la victoire (en conservant son 11 de départ sur tous les matchs !)

Pour rappel, l’Allemagne avait éliminé quelques jours auparavant l’équipe de France en demi-finale sur le score de 2 à 1, privant ainsi les Françaises d’une finale tant espérée.

Nous retrouverons les Bleues en septembre prochain pour les dernières journées des éliminatoires à la Coupe du monde 2023 qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande. Assurées de terminer en tête de leur groupe et d’ores et déjà qualifiées pour le Mondial, les Françaises affronteront l’Estonie le 2 septembre et la Grèce le 6 septembre.

D’autre part, la Fédération Française de Football a renouvelé ce mardi 2 août sa confiance à Corinne Diacre pour deux années supplémentaires. En poste depuis 2017, cette dernière entraînera donc les Bleues lors des prochaines échéances : la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques de 2024.

Cyclisme : Tour de France Femmes

Le Tour de France féminin s’est achevé dimanche dernier avec la victoire de Annemiek van Vleuten de l’équipe Movistar ! A 39 ans, la néerlandaise devient la première vainqueure du Tour de France Femmes avec Zwift.

A la 2e place sur le podium, on retrouve sa compatriote Demi Vollering (SD Worx), porteuse du maillot à pois, et la polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram Racing) termine à la 3e place.

La française Juliette Labous (DSM) termine 4e au classement général

Escrime : championnats du monde

Du 15 au 23 juillet dernier, l’Egypte accueillait au Caire les championnats du monde d’escrime qui ont vu la France terminer première au tableau des médailles !

4 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze, soit un total de 8 médailles pour les Français·e·s qui terminent devant la Corée du Sud et l’Italie.

Chez les femmes en individuel, Ysaora Thibus a été sacrée championne du monde de fleuret le 19 juillet dernier en remportant sa finale contre l’italienne Arianna Errigo sur un score de 15 à 10. Une belle performance et un premier titre mondial pour la g*Guadeloupéenne de 30 ans. Elle est la première fleurettiste française à remporter ce titre de championne du monde depuis Marie-Chantal Demaille en 1971.

Ysaora Thibus, championne du monde de fleuret 2022

En équipes, les sabreuses Sara Balzer, Caroline Queroli, Sarah Noutcha et Anne Poupinet ont décroché une belle médaille d’argent en s’inclinant face à la Hongrie (45-41). Les Françaises avaient déjà remporté la médaille d’argent il y a un an lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Quelques jours après le sacre individuel d’Ysaora Thibus, les fleurettistes vice-championnes olympiques et d’Europe avaient à coeur de ne pas repartir les mains vides. Après leur défaite en demi-finale contre les Américaines, les Françaises Ysaora Thibus, Pauline Ranvier, Anita Blaze et Solène Butruille sont allées décrocher une médaille de bronze en dominant le Japon lors de la petite finale (40-34).

Chez les hommes, deux champions du monde en individuel : l’épéiste Romain Cannone et le fleurettiste Enzo Lefort. Le sabreur Maxime Pianfetti repart quant à lui avec la médaille d’argent. En équipes, les épéistes ont remporté le titre de champion du monde et les fleurettistes sont repartis avec la médaille de bronze autour du cou.

Tennis : Caroline Garcia remporte le 2e titre de sa saison

Lors du tournoi de Varsovie, la Française s’est imposée dimanche 31 juillet en finale face à la Roumaine Ana Bogdan. Elle remporte ainsi le 9e titre de sa carrière sur le circuit WTA et le 2e de cette saison, après sa victoire en Allemagne, en juin dernier (lire : Tennis : Caroline Garcia remporte le huitième titre de sa carrière).

Grâce à cette nouvelle victoire, Caroline Garcia gagne 13 points au classement mondial et se hisse donc à la 32e place du classement WTA redevenant ainsi la numéro une française, devant Alizé Cornet en 38e position.