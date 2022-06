Tennis : Caroline Garcia remporte le huitième titre de sa carrière

Quelques jours à peine avant le tournoi de Wimbledon, la française Caroline Garcia a remporté, ce samedi 25 juin, le tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, son premier titre depuis trois ans.

Opposée à la canadienne Bianca Andreescu, la française s’est imposée (6-7, 6-4, 6-4) après plus de 2h40 de jeu. Le premier set a été très disputé, les joueuses se renvoyant coup pour coup, mais c’est finalement la canadienne qui a remporté ce set sur un fil au tie-beak (7-5). Les deux sets suivants ont été en faveur de la française et lui ont permis cette belle victoire, la première en simple depuis 3 ans.

Après sa victoire, Caroline Garcia a déclaré être très « fière de la manière dont elle est restée positive et s’est battue » et a reconnu que remporter un titre apporte évidemment « beaucoup de confiance ». Une confiance nécessaire et de très bon augure pour le tournoi de Wimbledon qui débute ce lundi 27 juin à Londres, où la française affronte ce jour la britannique Yuriko Miyazaki.

Pour sa première participation à ce tournoi allemand, Caroline Garcia (75e au classement WTA) a ainsi remporté son huitième titre et son troisième sur gazon. Espérons qu’il y en ait un autre le 10 juillet prochain sur le gazon londonien.