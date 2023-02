Trois raisons de se plonger dans Le temps des féminismes

L’historienne Michelle Perrot, précurseuse de l’histoire des femmes, revient sur ses travaux et révèle son militantisme dans « Le temps des féminismes », co-écrit avec son ancien élève, Eduardo Castillo. Une lecture enthousiasmante !

1 – Découvrir Michelle Perrot… en militante

« Peut-être suis-je devenue historienne pour ne pas parler de moi… ». Michelle Perrot, 94 ans, annonce d’emblée qu’elle a avancé masquée pendant des années. Mais cette fois, elle se livre. Le temps des féminismes résulte d’une série d’entretiens menés par Eduardo Castillo. Ses questions ont été gommées pour laisser toute la place au récit de l’historienne. Michelle Perrot se décide, enfin, à faire son « ego-histoire ». Un exercice auquel elle a longtemps refusé de se livrer, par « modestie » et pour que son engagement personnel n’affecte pas la rigueur de sa démarche d’historienne. Pourtant, elle revient là sur son enfance, son cadre familial avec un père qui lui rabâchait de « ne pas se mettre un homme trop tôt sur le dos », son choix d’étudier l’histoire, jusqu’à son éveil au féminisme et la création de son séminaire « Les femmes ont-elles une histoire ? », en 1973. En retraçant les grands moments de sa carrière universitaire, Michelle Perrot en révèle la face cachée : son engagement personnel pour la cause des femmes. « Dans les années 1950 j’avais pris conscience de ma condition de bourgeoise ; dans les années 1970 j’ai pris conscience de ma solidarité avec les autres femmes, révèle l’historienne. Alors je me suis sentie vraiment féministe, et j’ai fait partie de cette lame de fond qui bouleversait la société française. Au fil des ans, j’ai été témoin et actrice. ».

2 – Comprendre les luttes d’aujourd’hui en exhumant celles du passé

D’Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Gisèle Halimi, Gloria Steinem, Christine Delphy et Françoise Héritier, jusqu’à Titiou Lecoq ou Camille Froidevaux-Metterie, Michelle Perrot croise les militantes et chercheuses d’hier et d’aujourd’hui dans Le temps des féminismes. « Faire l’histoire des femmes, c’est retrouver ces contestataires, souvent méconnues, qui ont contribué à l’évolution de la condition de toutes. ». Au-delà du récit autobiographique, Michelle Perrot propose donc bien, aussi, une histoire synthétique de l’émancipation des femmes avec le désir de mieux décrypter les luttes actuelles. #MeToo, le wokisme, l’intersectionnalité, la féminisation des mots, les différents mouvements féministes… L’historienne n’omet aucun sujet, tout en reconnaissant ne « pas être totalement à l’aise avec ce vocabulaire qui n’est pas celui de sa génération ». Son but ? Donner à ces combats d’aujourd’hui un ancrage historique afin de mieux les appréhender, d’en comprendre les mécanismes. Car comme l’indique le titre de ce livre, il n’y a pas « un » mais plusieurs féminismes. « Le féminisme est pluriel, comme les femmes » rappelle-t-elle. Et ce message, Michelle Perrot l’adresse surtout à la nouvelle génération. « Les livres que j’ai écrits peuvent servir à de jeunes féministes. Elles vont porter sur eux un regard critique, y voir d’éventuels oublis : c’est à elles de s’emparer des thématiques qui les composent et de les transformer en fonction de l’évolution de la société. »

3 – Sortir de l’oubli les « ombres légères »

« On oublie toujours que les femmes ont une histoire longue car on ne la raconte pas », martèle Michelle Perrot depuis des années et dans son livre. Or cette ignorance est le terreau de la domination masculine, qui, pour l’historienne, a longtemps confiné les femmes à être les « ombres légères » du récit historique. Pourtant, « il est important, souligne-t-elle, de raconter, non pour culpabiliser, mais pour donner à toutes la profondeur de champ historique qui permet de se situer soi-même et de savoir ce qu’il reste à acquérir. ». Message reçu !