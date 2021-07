Un duo mixte pour porter le drapeau aux JO de Tokyo

Pour la première fois, une femme et un homme porteront le drapeau de la France aux Jeux Olympiques 2021. Clarisse Agbégnénou sera la quatrième Française à avoir cet honneur dans l’histoire des JO.

La championne de judo Clarisse Agbégnénou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été désignés porte-drapeau des bleus pour les Jeux-Olympiques qui s’ouvriront le 23 juillet à Tokyo. Une annonce inattendue car pour la première fois le Comité International Olympique a choisi un duo paritaire pour porter les couleurs de la France. Ils étaient douze à s’être présentés pour sucéder à Teddy Riner, qui était porte-drapeau aux JO de Rio 2016.

« Quelle fierté et quel honneur » tweete alors Clarisse Agbégnénou. Cinq fois championne de judo chez les moins de 63 kg elle est devenue depuis juin, la deuxième Française la plus titrée de l’histoire, devant David Douillet et ses quatre titres mondiaux, mais derrière Teddy Riner. Elle est l’une des figures emblématiques du sport féminin et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La championne vise la médaille d’or à Tokyo.

Clarisse Agbégnénou est aussi une athlète très engagée pour la parité dans le sport et l’égalité des sexes en général. Récemment, elle a lancé une ligne de culottes menstruelles pour lutter contre le tabou des règles chez les sportives. Un combat qu’elle veut rendre visible.

Son homologue masculin, Samir Aït Saïd est le premier gymnaste à représenter la délégation olympique française. Après une effroyable blessure durant les JO de 2016 à Rio, ce spécialiste des anneaux est prêt à reprendre. Il vise lui aussi la médaille d’or dans sa discipline. Ce sera donc un duo de choc pour représenter la France

Le rôle de porte-drapeau est symbolique dans le monde sportif. Les heureux élu.es dirigent la délégation, drapeau à la main pour l’ouverture traditionnelle des Jeux. Choisir un homme et une femme est un bond en avant pour la mixité dans le sport. Un choix également fait par d’autres pays dont le Japon, l’Italie et la Grèce. Toujours très médiatisé, ce moment permettra de renvoyer une image égalitaire du sport, encore très peu répandue dans les médias.

La judokate sera la quatrième femme porte-drapeau de la délégation française après Christine Caron en 1968 au Mexique. Championne de natation, elle avait décroché la médaille d’argent en 1964. La seconde sera Marie-José Pérec au JO d’Atlanta en 1996, championne olympique sur le 200m et 400m. Ensuite ce sera Laura Flessel, double championne olympique d’escrime aux JO de Londres en 2012.

