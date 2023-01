Dans son deuxième film, la réalisatrice Léonor Serraille nous plonge dans « la vie ordinaire de gens extraordinaires ».

© 2023 – Diaphana Distribution

Contrairement à ce que son titre semble dire, Un petit frère n’est pas le portrait d’un jeune homme, mais d’un trio : la famille de Rose, arrivée de Côte d’Ivoire en France en 1989 avec ses deux fils de 5 et 10 ans.

La réalisatrice suit sur des années cette famille franco-africaine en offrant les rôles principaux à des comédiens peu vus au cinéma : Annabelle Lengronne pour la mère, Stéphane Bak et Ahmed Sylla (connu plutôt dans un registre de comédie) pour les enfants adultes. Racontant leur histoire commune en trois chapitres, le récit met en avant les trois points de vue, la complexité, les nuances, la richesse de chaque personnage. Et nous voici soudain proches de chacun d’eux. Ils sont noirs et ça n’a pas d’importance : leur couleur et l’immigration ne sont pas le sujet du film, même si leurs difficultés ne sont pas pour autant mises sous silence. On s’identifie sans hésitation aux questions qui emportent leurs destins : comment faire famille, s’intégrer à l’école, comment supporter la pression quand on est un fils aîné, comment vivre à la fois une vie de mère et de femme indépendante, revendiquer ses erreurs devant ses enfants ?

Car l’héroïne qui émerge de ce film est Rose, mère célibataire, femme de ménage ou femme de chambre, refusant des hommes et en choisissant d’autres, et qui a laissé au pays deux grands fils dont elle ne parle jamais. Non pas une mère sacrificielle mais une femme courageuse, au minimum. « On pleure dans sa tête » conseille-t-elle à ses fils. Un petit frère est de la même trempe, et la dernière scène entre Rose et son fils cadet devenu adulte nous surprend avec une émotion rare au cinéma.

Un petit frère de Léonor Serraille, 1h56, avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin et Ahmed Sylla, produit par Blue Monday, distribué par Diaphana. En salles le 1er février 2023.

©Philippe Lebruman

Qui est Léonor Serraille ?

Elle a déboulé dans le cinéma français après des études de lettres, sortie de la section scénario de la Fémis. Son premier long métrage fut sélectionné au festival de Cannes (section Un Certain regard) voici cinq ans. Dans Jeune femme Laetitia Dosch perdue dans Paris se remettait avec humour et énergie d’une rupture amoureuse (lire ici). Ce film qui passait de l’exaltation survoltée au désespoir le plus noir en toute gaieté a reçu la Caméra d’Or, un trophée encourageant pour la suite. L’ont reçue par exemple les cinéastes Pascale Ferran, Jafar Panahi ou encore Lukas Dhont. Donc la réalisatrice était attendue au tournant pour son deuxième opus. Là il ne s’agit plus du portrait d’une jeune fille mais de toute une famille, inspirée de celle de son compagnon : « Je pense que j’étais imprégnée de cette histoire d’une façon ou d’une autre, explique-t-elle dans le dossier de presse. Je me serais sentie davantage perdue si je m’étais intéressée à une famille de paysans français du 18ème siècle. » Le sujet est d’autant plus ambitieux que le film déroule près de trente ans de vie de trois personnages issus de l’immigration. Mais lorsqu’on lui demande si son film est politique, la jeune femme répond oui et non à la fois. « « Oui », parce qu’à partir du moment où on veut filmer la vie, on se positionne forcément, c’est toujours politique de montrer une femme seule menant sa vie, sur tous les fronts. Et « non » car le politique, s’il doit être présent, l’est j’espère de la façon la plus invisible qui soit, comme « infusé ». Je n’ai ni discours militant ni message dans le film. Comme spectatrice, j’y suis souvent réfractaire, ça me fait fuir. » Inutile de chercher un quelconque message dans Un petit frère, profitons simplement d’un beau moment de cinéma humaniste, grâce, comme dit la réalisatrice à « la vie ordinaire de gens extraordinaires ».

Bande annonce Un petit frère