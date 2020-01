Une fille, un bracelet, un procès

Ce qu’en dit le réalisateur, Stéphane Demoustier Ce cinéaste montre depuis longtemps un intérêt pour les enfants et la famille : son premier film « Terre battue » évoquait la relation entre un père et son fils, « Allons enfants » mettait en scène des jumeaux Paul et Cléo, perdus dans un jardin. Aujourd’hui « La Fille au bracelet » évoque la période mystérieuse de l’adolescence. « Je voulais regarder cette jeunesse sans la juger. Or dans une affaire judiciaire, tout est exacerbé et le procès agit donc comme un miroir grossissant des rapports intergénérationnels. L’héroïne représente l’altérité absolue pour moi puisque c’est une femme et une adolescente. C’est pourquoi j’ai construit le scénario autour du mystère que représente à mes yeux cette jeune femme. C’est bien sûr ce qui m’intéressait. » « A travers ce portrait en creux, je voulais parler de la famille. J’ai trois enfants, beaucoup plus jeunes que mon héroïne, mais j’ai remarqué que très vite la question de l’altérité se posait. A qui a-t-on affaire ? On a toujours l’impression de connaître ses enfants mais l’évidence apparaît inéluctablement : ce sont des êtres autonomes qui nous échappent de plus en plus. »