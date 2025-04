Une guerrière nommée Cassandre

Qui est Hélène Merlin ?

Elle ne cache pas que le sujet de son premier film est en grande partie autobiographique. Hélène Merlin a en commun avec son héroïne l’amour de l’équitation, des yeux noisette et une grande énergie. Réalisatrice et comédienne, elle a également été reporter pigiste pour Radio France et médiatrice culturelle. Militante féministe, avec « Cassandre », elle interroge sa propre expérience mais aussi tout un système : « Le sous-titre (Cassandre ou la mécanique des fluides), précise que c’est le système dans lequel Cassandre se trouve piégée que l’on va découvrir. La famille est la plus petite unité sociale et résonne avec le fonctionnement de la société tout entière. » explique-t-elle dans le dossier de presse. Le film se déroule en 1998, il n’y a pas si longtemps donc, dans une petite famille dont les parents ont grandi après la seconde guerre, puis vécu mai 68 : « chaque génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la génération précédente » rappelle la cinéaste, « la société, comme les parents du film, imposent un climat incestuel, sexiste et misogyne, via la publicité notamment, avec une absence de frontière entre l’intime et le public. »