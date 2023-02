14,8 % d’écart de salaires entre femmes et hommes

Les dernières données fournies par l’INSEE portent sur l’année 2021 : 14,8% d’écarts de salaire en raison d’une forte ségrégation professionnelle. 4,3% d’écart à travail égal. Mais les écarts se resserrent depuis 2008.

Le titre d’une étude récente de l’INSEE sur les salaires dans le secteur privé en 2021 pourrait inciter à faire une ola : « L’écart de salaire entre femmes et hommes continue de se réduire » annonce l’institut statistique. Mais l’écart reste de près de 15% ! Pas 15% « à travail égal » mais 14,8% en équivalent temps plein (EQTP).

Deux explications principales : plus on monte dans la hiérarchie des entreprises, moins on trouve de femmes et elles travaillent majoritairement dans les secteurs d’activité qui rémunèrent le moins bien. L’INSEE chiffre ainsi cette : « sous-représentation des femmes dans le haut de la distribution des salaires. Elles ne représentent que 21,9% des 1% des salariés les mieux rémunérés, contre 41,5% de l’ensemble des salariés du privé. Ainsi, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes sur les 99 premiers centiles est nettement inférieur à l’écart moyen (10,6% contre 14,8%). »

L’écart de salaire est l’effet de la « ségrégation professionnelle et des inégalités qui l’accompagnent : la structure des emplois par secteur d’activité, taille d’entreprise, âge, catégorie socioprofessionnelle et condition d’emploi n’est par exemple pas la même pour les femmes et pour les hommes. »

A travail égal, l’écart de salaire moyen en EQTP est tout de même de 4,3 % dans le secteur privé en 2021.

Néanmoins ces écarts de salaire se réduisent. Dans un contexte d’inflation -+1,6% en 2021-, le salaire net moyen des femmes dans le privé a diminué de 1%, après une hausse de 3,8% en 2020 qualifiée de “trompe-l’œil” en raison de la crise sanitaire qui a sorti des calculs les salariés en chômage partiel.

Dans le même temps, le salaire des hommes a diminué de 1,5% après +2,9% en 2020. Et l’Insee note que l’écart de salaire moyen entre femmes et hommes « continue de se réduire en 2021 », portant à 6,1 points la réduction depuis 2008.

