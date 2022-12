2022 : liberté d’expression sélective

En 2022, les hommes imposent toujours bruyamment leur point de vue sur le monde. En tendant l’oreille, en ouvrant les yeux il est possible de discerner une révolution féministe, voire éco-féministe. Bruits et chochotements en 2022.

Image par www_slon_pics de Pixabay

Le 9 décembre dernier, la vitrine d’une librairie a été couverte d’une bâche noire par la police et l’affaire n’a pas fait de scandale. Cette librairie affichait un livre et des messages qui ne contrevenaient à aucune loi mais, semble-t-il, auraient pu déranger le ministre de l’Intérieur : LIBRAIRES EN LUTTE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION FÉMINISTE APRÈS LE PASSAGE DE G DARMANIN

Une librairie est censurée et… pas de scandale ! Pas de prise parole courroucée de responsable politiques, pas d’appels à manifestation, pas d’interminables polémiques sur les chaînes d’info. Incroyable…

En cette fin d’année 2022, la liberté d’expression féministe est physiquement entravée. Habituellement, cette liberté est entravée par le mépris des grands médias qui relaient peu les paroles féministes. Quantitativement, ils citent bien plus souvent des hommes que des femmes. Qualitativement, ils relaient volontiers et sans précaution un point de vue patriarcal sur le monde.

L’année a commencé avec l’étude du GMMP sur la faible place accordée aux femmes dans le contenu de l’information : L’INFORMATION, MIROIR DÉFORMANT SEXISTE DE LA SOCIÉTÉ. Elle se termine avec l’étude de Tagaday : PERSONNALITÉS MÉDIATISÉES EN 2022 ? QUATRE SUR CINQ SONT DES HOMMES !

Après que l’ex-journaliste vedette Patrick Poivre d’Arvor a été accusé de viol par de nombreuses femmes, un magazine à forte diffusion n’a rien trouvé de mieux que de lui consacrer une Une complaisante : PPDA ET PARIS MATCH : QUAND LA PRESSE FAIT (ENCORE !) DE L’ACCUSÉ UNE VICTIME

Dans le monde politique, les médias restent souvent, sans distance, les porte-voix de ceux qui minimisent les violences sexistes. Un prix leur a même été décerné : ET LES PRIX « ÇA VA BIEN SE PASSER » DU SEXISME EN POLITIQUE SONT DÉCERNÉS À… (en référence à : NOUVELLE SORTIE SEXISTE DE GÉRALD DARMANIN).

Ces médias permettent aux accusés de se disculper avant que les accusatrices n’aient pu s’exprimer comme ici : « JE NE CROIS PAS QU’IL SOIT CAPABLE DE VIOLENCES SUR LES FEMMES » : PAROLE D’HOMME POLITIQUE

Le discours dominant dans les médias est encore favorable aux agresseurs :

➤ « PETITE MENTEUSE », « PAS BESOIN DE VIOLER » : LES FABLES BACKLASHS DE LA SEMAINE

➤ ENCORE ! UN JOURNAL ACCORDE « L’IMMUNITÉ AMOUREUSE » À UN HARCELEUR

➤ PORNOCRIMINALITÉ : ATTENTION À LA CONTRE-OFFENSIVE MÉDIATIQUE !

➤ LA LOI DE LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : SIX ANS APRÈS

Ce déni de la violence machiste entretenu dans l’opinion par les médias a de très lourdes conséquences : VIOLENCES SEXUELLES : IMPUNITÉ QUOI QU’IL EN COÛTE

Les LIEUX DE POUVOIR continuent d’afficher un entre-soi masculin :

➤ ENCORE UN G7 QUI FAIT MÂLE

➤ LA MÂLE FRENCH TECH S’AFFICHE FIÈREMENT

➤ LA UNE DU « FILM FRANÇAIS » OU LE RETOUR DU REFOULÉ MACHO (lire aussi : LES ACTRICES DE PLUS DE 50 ANS TOUJOURS CACHÉES)

L’illusion de l’égalité en marche a été réactivée mais c’est une parité en trompe-l’œil qui s’est installée : DES HOMMES MINISTRES, DES FEMMES SECRÉTAIRES D’ETAT.

Dans le monde de l’ÉCONOMIE, il suffit que les journalistes posent aux femmes des questions futiles pour les « remettre à leur place »… L’association Sista l’a magistralement montré dans cette vidéo culte : « C’EST QUOI VOTRE MORNING ROUTINE ?… » LES QUESTIONS QUI TUENT LES CARRIÈRES DES FEMMES

Les médias font croire que les activités quotidiennes ou professionnelles des femmes ne valent pas tripette (Sauf si c’est un homme qui exerce ces activités : QUAND VIANNEY PRÉPARE UN BIBERON, IL FAUT REMETTRE QUELQUES PENDULES À L’HEURE)

Et à la fin, tout le monde trouve ça normal :

➤ LES FEMMES PLUS DIPLÔMÉES MAIS BIEN MOINS RÉMUNÉRÉES QUE LES HOMMES

➤ CES STÉRÉOTYPES QUI BLOQUENT LES AMBITIONS DES FILLES ET DES FEMMES

Et la richesse vient aux hommes : MILLIARDAIRES HOMMES PLUS RICHES, FEMMES PLUS PAUVRES

DANS LE MONDE, malgré les reculs de l’IVG dans plusieurs pays, malgré les violentes attaques contre les femmes et les filles en Afghanistan ou en Iran, la communauté internationale bouge très peu : DIPLOMATIE FÉMINISTE : DÉJÀ LA FIN

Certes, beaucoup de femmes de pouvoir ont gravi les échelons en imitant des hommes de pouvoir: ITALIE : GIORGIA MELONI, CANDIDATE D’EXTRÊME DROITE, INSTRUMENTALISE UN VIOL…

MAIS…

« NOUS SOMMES PREMIÈRES MINISTRES » RÉPONSE BASIQUE À UNE QUESTION SEXISTE : les deux Premières ministres qui s’exprimaient ainsi ne se contentent pas d’être des femmes à la tête d’Etats, elles mènent des politiques éco-féministes : EN NOUVELLE-ZÉLANDE LES BANQUES DOIVENT MESURER L’IMPACT SUR LE CLIMAT

Beaucoup de femmes mènent la bataille pour installer des politiques qui préservent la planète :

➤ CES ACTIVISTES QUI AFFRONTENT DE PUISSANTS CLIMATOSCEPTIQUES

➤ L’APPEL À LA DÉSERTION DES DIPLÔMÉ.ES D’AGROPARISTECH

➤ SHE CHANGES CLIMATE, POUR QUE LES FEMMES NÉGOCIENT L’AVENIR DE LA PLANÈTE

➤ POUR LE CLIMAT, L’ONU APPELLE À PLACER LES FEMMES « AU CŒUR DU PROCESSUS DÉCISIONNEL »

➤ La Nuit du 12 : MAGNIFIQUE POLAR MASCULINO-FÉMINISTE

➤ ANNIE, JUSTE COLÈRE

➤ LES RÉALISATRICES EN LUMIÈRE À LA MOSTRA DE VENISE

➤ LE COURAGE DES FEMMES IRANIENNES

➤ Cannes : LES PRODUCTRICES SONT DANS LA PLACE et UN TIERS DES FILMS CANNOIS SONT SIGNÉS DE RÉALISATRICES

➤ LES RÉALISATRICES TRIOMPHENT AU FESTIVAL DE BERLIN



Quelques grandes SPORTIVES ont réussi à faire parler d’elles :

➤ STÉPHANIE FRAPPART, PREMIÈRE FEMME À ARBITRER UNE COUPE DU MONDE MASCULINE DE FOOTBALL

➤ LAËTITIA GUAPO REÇOIT LE TROPHÉE ALAIN-GILLES DE MEILLEURE BASKETTEUSE FRANÇAISE DE L’ANNÉE

➤ APRÈS LE TOUR DE FRANCE MASCULIN, PLACE AU TOUR DE FRANCE FÉMININ

Mais elles restent infiniment moins visibles que les sportifs : EXCLUSIF ! LE RECORD DE BUTS EN ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL EST DÉTENU PAR…

Mais elles obtiennent quelques victoires :

➤ FOOTBALL : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES AUX ETATS-UNIS

➤ PARITÉ : ACCORD HISTORIQUE POUR LES FOOTBALLEUSES ESPAGNOLES

➤ LES FOOTBALLEUSES NÉERLANDAISES OBTIENNENT À LEUR TOUR LA PARITÉ