« 24 heures dans la vie d’une femme », appel à la rébellion H24

24 films courts donnent la parole aux femmes qui subissent chaque jour des agressions sexistes, petites ou grandes.

Depuis le 23 octobre, sur Arte, de courts films plongent les téléspectateurs dans la tête de femmes subissant des agressions sexistes. De simples remarques ou regards insistants, jusqu’à des féminicides en passant par le harcèlement de rue, ces 24 courts métrages de 4 minutes font ressentir le mépris, la chosification des femmes, la peur, le dépit, l’injonction à sourire et à se taire. Mais aussi la résistance, la rébellion, et l’intelligence qui piège les agresseurs.

Les récits haletants, poignants décrivent le quotidien des femmes qui ne devrait pas être considéré comme banal. Ces « 24 heures de la vie d’une femme » ont été proposées à Arte par les documentaristes Nathalie Masduraud et Valérie Urrea. Ce sont 24 petits films de 24 autrices européennes joués par 24 comédiennes. Parmi les autrices, Christiane Taubira, Lydie Salvayre, Anne Pauly, Lola Lafon ou Alice Zeniter. Et parmi les actrices Camille Cottin, Anaïs Demoustier, Diane Kruger…

« Notre série est un appel à la résistance, à pouvoir réfléchir, répondre, témoigner, prendre la parole. » expliquaient-elles sur France-Info.

