2GAP, nouvelle étape vers le partage du pouvoir hommes-femmes

LES PROPOSITIONS DE 2GAP Sur les quotas

– Établir des quotas sur tous les emplois de directions et cadres dirigeants

– Dans les secteurs public et privé, et dans les organismes subventionnés Sur les dispositifs existants

– Créer un index égalité pour le secteur public

– Créer un suivi externe, via lnfogreffe quant au respect des obligations paritaires dans le secteur privé

– Publier tous les 2 ans les résultats d’une étude de la perception du sexisme, à tous les niveaux, auprès des femmes et des hommes Sur la mixité des métiers

– Cours obligatoires chaque année à l’école maternelle, primaire, et collège sur l’égalité femmes-hommes

– Conditionner l’attribution d’aides ou de labels aux filières d’excellence scientifique

– Former les enseignants aux pratiques non-sexistes Sur la parentalité

– Appliquer l’entretien obligatoire de retour de congé maternité aux hommes à leurs retours de congé paternité.

– Allonger et rendre obligatoire le congé paternité et l’établir de même durée que le congé maternité Sur les stéréotypes dans les médias

– Légiférer non seulement sur la parité dans les médias, mais aussi sur le contenu des médias pour véhiculer une égale représentation

– Conditionner les aides à la presse à la parité à l’intérieur des rédactions.

– Inscrire dans le cahier des charges des attributions de fréquences une obligation de respecter la parité dans les représentations des différentsmétiers à l’antenne Sur l’entreprenariat féminin

– Rendre obligatoire la publication des fonds allouées aux entreprises dirigées par des femmes et par des hommes au dessus d’un certain montant

– Imposer des % de financement des projets portés par des femmes ou des equipes mixtes pour les financements publics