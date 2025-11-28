54,66 millions de dollars pour une œuvre de Frida Kahlo… le marché de l’art valorise enfin les femmes artistes

Lors d’une vente aux enchères, un tableau de Frida Kahlo est vendu pour 54,66 millions de dollars. Un record historique… mais qui n’égale pas les ventes d’œuvres d’hommes artistes. Les inégalités persistent sur le marché de l’art.

Frida Kahlo, El sueño (La cama), 1940, huile sur toile, 74 × 98,5 cm, collection privée © Sotheby’s New York

Les femmes artistes gagnent du terrain sur le marché de l’art. Le 20 novembre 2025, un tableau de l’artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu aux enchères pour 54,66 millions de dollars, soit 47,35 millions d’euros, dans le cadre d’une vente d’œuvres surréalistes organisée par la société d’art Sotheby’s. C’est l’œuvre de Frida Kahlo la plus chère vendue aux enchères mais également le tableau réalisée par une artiste le plus cher de l’histoire.

L’œuvre qui bat tous les records est intitulée Le Rêve (La Chambre). C’est un autoportrait peint par Frida Kahlo en 1940. L’artiste se représente endormie dans un lit flottant dans le ciel. Au-dessus d’elle : un squelette entouré de bâtons de dynamite. Un univers onirique caractéristique de l’univers de la peintre mexicaine. Sur X, la maison de vente aux enchères précise que Frida Kahlo a réalisé ce tableau pendant « une décennie cruciale de sa carrière, marquée par sa relation tumultueuse avec [le peintre mexician, ndlr] Diego Rivera ».

Les inégalités persistent

Cette vente marque-t-elle la fin de l’invisibilisation des femmes sur le marché international de l’art ? Quelques figures féminines s’imposaient déjà. Avant Frida Kahlo, c’est la peintre américaine Georgia O’Keeffe qui détenait le record depuis 2014 : 44,4 millions de dollars pour son tableau Jimson Weed/White Flower No. 1 (1932).

Cependant, ces ventes restent loin derrière celles des tableaux d’hommes peintres . En 2017, le tableau Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci et datant de 1500, s’est vendu aux enchères pour 450 millions de dollars. Plus récemment, en novembre 2025, c’est une œuvre du peintre viennois Gustav Klimt, le Portrait d’Elisabeth Lederer (1914–1916), qui s’est vendue pour 236,4 millions de dollars.

Pourquoi les œuvres des hommes artistes continuent d’être acquises pour des sommes astronomiquement plus élevées que celles des femmes ? C’est le résultat d’une histoire. Une histoire de l’art qui a ostracisé, exclu et invisibilisé les artistes femmes. Dans son essai Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? (1971), l’historienne féministe de l’art Linda Nochlin expose les mécanismes d’invisibilisation des femmes dans les différentes disciplines artistiques, notamment la peinture. Elles ont été mises à la marge des formations et des écoles d’art. Si leurs confrères sont adulés et perçus comme des génies, les femmes ne peuvent accéder à la même reconnaissance. La notion de génie étant pensée uniquement par le prisme masculin, comme le déplore Linda Nochlin.

Les artistes femmes prennent leur revanche

Les conséquences sont encore présentes aujourd’hui. Sur les 35 000 œuvres exposées au musée du Louvre à Paris, seule une trentaine sont réalisées par des femmes artistes. De nombreux tableaux de femmes sont encore conservés dans des réserves, parfois dans de mauvaises conditions, pendant plusieurs décennies sans être exposés. C’est le cas d’Artemisia Gentileschi, peintre italienne du XVIIème siècle, dont un tableau a été retrouvé en 2023 dans les réserves du château de Hampton Court, ancienne demeure du roi Henry VIII. Le tableau avait d’abord été attribué à un peintre… avant qu’une étude rétablisse la véritable identité de la créatrice de l’œuvre.

Si Frida Kahlo fait partie des artistes les plus connues à l’international, beaucoup de femmes artistes gagneraient encore à être mises en lumières. Heureusement, les travaux d’historiennes féministes se multiplient et font jaillir des méandres de l’histoire de l’art des trajectoires artistiques fascinantes de femmes. La base de données AWARE (qui vise à réhabiliter les femmes artistes dans le monde) est un exemple. De grandes rétrospectives consacrées à ces artistes fleurissent un peu partout dans le monde et permettent de plonger dans la complexité de leurs univers. Résultat : le marché de l’art actuel évolue et fait enfin de la place aux femmes.

