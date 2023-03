8 mars : les déserteuses de l’instrumentalisation du féminisme

Les militantes boycottent l’invitation tardive du président de la République à rendre hommage à Gisèle Halimi. Et, ce 8 mars 2023, bien des féministes font de la résistance à l’instrumentalisation.

Monsieur le Président, elles vous font une lettre …

«… Malgré toute l’admiration et la reconnaissance que nous avons pour notre fondatrice et notre amie, Gisèle Halimi, ce 8 mars 2023, Choisir la cause des femmes, son association, ne participera pas à votre cérémonie précipitée et au rabais. Ce 8 mars 2023, nous aurons d’autres choses à faire que de vous servir de caution féministe au moment où la France populaire, celle de la relégation sociale, celle des banlieues et des provinces que vous méprisez, se soulèvera contre le monde que vous incarnez. »