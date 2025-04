A Lyon, la place Gisèle Halimi efface la place de l’abbé Pierre

Les habitants du 9è arrondissement de Lyon ont voté pour rebaptiser une place. C’est le nom de l’avocate féministe, Gisèle Halimi qui a été retenu pour effacer celui d’un homme dont les comportements d’agresseur sexuel ont été révélés récemment.

La mairie de Lyon l’a annoncé ce mardi 2 avril : les habitants du 9è arrondissement ont choisi de renommer la place abbé Pierre dans le quartier de La Duchère en place Gisèle Halimi.

Après une première phase de sélection, les habitants ont pu voter pendant un mois en ligne ou à la mairie. Et le nom de l’illustre avocate et militante féministe Gisèle Halimi a recueilli la majorité des suffrages.

A l’issue des résultats, la maire du 9e arrondissement Anne Braibant a déclaré : « Ce changement de nom, c’est le signe d’un quartier qui avance, en phase avec ses valeurs. » rapporte la presse locale.

Un geste fort

L’équipe du maire de Lyon, Grégory Doucet, avait décidé de rebaptiser la place en raison des nombreuses accusations à l’encontre de l’abbé Pierre. « Gisèle Halimi a consacré sa vie à combattre les injustices, à défendre les droits des femmes, à faire avancer l’égalité. Que son nom remplace aujourd’hui celui de l’abbé Pierre, à l’issue d’un processus citoyen exemplaire, est un geste fort », a-t-il réagi. « C’est un hommage à une vie de luttes, et un message clair envoyé depuis la Duchère : à Lyon, nous faisons vivre une mémoire fidèle à nos valeurs de justice, de dignité et d’émancipation ».

Parce que les espaces publics portant des noms de femmes sont peu nombreux en France, la liste de noms qui avait été soumise aux votants en comportait beaucoup aux côtés de Gisèle Halimi. Des figures historiques de la Résistance, comme Madeleine Riffaud ou Marcelle Pardé, des personnalités lyonnaises, comme l’artiste Jeanne Bardey ou la poétesse Louise Labé ou encore la militante associative Simone André. Était aussi proposé le nom de « place de la bibliothèque », ou encore « place des compagnons d’Emmaüs », en référence à l’action de l’abbé déchu. Cette appellation arrive d’ailleurs en deuxième position des votes des Lyonnais.

La société influence et est influencé par les représentations dans les rues

Ce n’est pas un hasard si ce changement de nom se produit à Lyon. La municipalité multiplie les initiatives féministes. Elle est par exemple pionnière sur la budgétisation sensible au genre.

La représentation des femmes et des hommes dans l’espace public influence et est influencée par la place et le rôle des femmes et des hommes dans la société. Si elle évolue, c’est bon signe. Quelques initiatives visant à imposer davantage de noms et de statues de femmes – pas seulement des saintes ! – dans les rues se font jour de plus en plus souvent.

