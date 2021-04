A Roland-Garros, les sessions de nuit réservées aux hommes ?

Un média a annoncé que les nouvelles « night-sessions » du prestigieux tournoi de tennis seraient réservées aux hommes. La direction de Roland-Garros a rétropédalé sans convaincre.

Pour la première fois cette année, Rolland-Garros organise des sessions de nuit sur le court Philippe-Chatrier à partir de 21 heures. Mais un article de RMC Sport, affirme en titre : « les dix night sessions réservées exclusivement aux hommes. » Les matchs diffusés en exclusivité par Amazon Prime Video devraient ignorer les joueuses.

Dans son article, la chaîne de sport indique que « d’après le programme prévisionnel, l’affiche sera automatiquement un simple messieurs. » Alors que dans les autres grands tournois, comme l’Open d’Australie ou l’US Open, les sessions de nuit proposent systématiquement un simple dames et un simple messieurs. La chaîne se fait même l’avocat du diable expliquant que cette décision correspond à une affaire de gros sous : « pour justifier le prix du billet, il est plus cohérent et plus attractif de miser sur un match d’hommes, au meilleur des cinq sets. En espérant un combat dantesque… » car explique-t-elle ,« pour le possesseur de billet, la pilule serait dure à avaler si un match féminin ne dépassait pas l’heure de jeu, comme cela arrive fréquemment quand l’écart est trop grand entre une Top player et une joueuse plus anonyme. »

Guy Forget, le directeur de Roland-Garros a dû monter au créneau déclarant dans l’Equipe : « On ne s’est pas interdit de jouer des matchs de femmes. On ne s’est pas dit non plus qu’on ne fera que des matchs d’hommes. Si, à un moment donné, il y a un match féminin qui est une confrontation formidable, ça pourrait être le match du jour, celui que les gens ont envie de voir en priorité. On aura envie de mettre ce match-là en session de soirée » Pas vraiment convainquant ! D’autant plus qu’il a repris le refrain sur le rapport qualité/durée/prix : « On va plutôt favoriser des matches masculins sachant que même si Nadal gagne 6-1, 6-2, 6-3, il va jouer pendant 1h45 ou 2 heures » a-t-il argumenté. Alors que chez les femmes, « Si le match se termine au bout de 40 minutes, on peut imaginer que la personne qui aura payé son billet sera mécontente. »

Après ce rétropédalage qui a tourné à l’accélération, la Fédération Française de Tennis a sorti un communiqué assurant que les organisateurs de Roland-Garros prônent une parfaite équité du prize money mais également de la visibilité entre les tableaux Hommes et Femmes… A vérifier sur les cours dès la fin mai puisque le tournois a été décalé d’une semaine en raison de la pandémie et aura lieu du 24 mai au 13 juin.

