Accusations d’agressions sexuelles par la police : le ministre de l’Intérieur regarde ailleurs

Interrogé lors des questions au Gouvernement, Gérald Darmanin n’a pas dit un mot à propos des agressions sexuelles que des fonctionnaires de police auraient infligées à des manifestantes. Il a préféré rendre hommage au travail des policiers.

Le récit que France3 région a fait de la plainte pour « agressions sexuelles présumées sur des étudiantes par des policiers à Nantes » est glaçant. Quatre jeunes femmes ont déposé plainte pour « agressions sexuelles » lors d’un contrôle de police en marge d’une manifestation contre la réforme des retraites le 14 mars. Alors que les policiers intervenaient à la fin d’un barrage filtrant organisé par des syndicats et des étudiants, quatre jeunes femmes racontent que les fouilles qu’elles ont subies s’apparentaient à des violences sexuelles et ont porté plainte. Leur avocate raconte à France3 que « derrière un rideau de CRS et de véhicules. La policière a mis sa main (gantée) dans le pantalon et le sous-vêtement (d’une des deux jeunes filles que défend l’avocate nantaise). Une fois, deux fois, trois fois. Une palpation à même la peau ! » Une des étudiantes raconte « avoir été traînée sur le sol, avant de faire un malaise. « Je me suis réveillée parce qu’ils ont commencé à me traîner par la capuche et ça m’a étranglé ». Au sol, « j’ai pris un coup de pied par un flic qui a dit ‘ah ça c’est une meuf, c’est une chatte, c’est pour toi’, en parlant à sa collègue ». La policière aurait introduit ses doigts dans le vagin de l’étudiante, officiellement pour trouver des papiers d’identités.

Suite à la plainte des étudiantes, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie « du chef “d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par sa fonction” ». « Ce qui a été réalisé par les services de police, c’est une opération de palpation de sécurité lors d’un contrôle de police », mais « ces quatre jeunes femmes indiquent qu’en réalité, au moins une fonctionnaire de police aurait commis des agressions sexuelles et non pas une palpation de sécurité », a précisé à l’AFP le procureur de la République.

Ce mardi 21 mars, lors des questions au gouvernement, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été interrogé par le député de Loire Atlantique Andy Kerbrat, qui a commencé par évoquer cette affaire avant de parler d’autres « violences policières ». Et le ministre, dans sa réponse n’a pas dit un mot sur cette affaire. Son propos s’est entièrement consacré à la défense des policiers, ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leur métier. Il également dit qu’il allait rendre visite à un policier qui souffrait d’une « fracture ouverte de la malléole » et qui était sur la table d’opération au moment où il parlait. Il a précisé qu’il allait lui rendre visite dans l’après midi à la demande du président de la République et de la Première ministre et a dressé une liste de dégradations de bâtiments proscrites par la loi. Il a fallu l’insistance du député pour qu’il dise juste que les enquêtes de l’IGPN étaient conduites sous l’autorité des procureurs de la République et que chacun devait respecter la justice….