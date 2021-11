Afghanistan : les talibans veulent cacher les femmes à la télévision

Interdiction de feuilletons et séries dans lesquels jouent des femmes, présentatrices portant le voile islamique… l’étau se resserre sur les Afghanes à la télévision.

Les talibans qui ont repris kaboul en août dernier s’attaquent maintenant à la télévision. Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice impose huit règles réduisant la visibilité des femmes et la liberté d’expression. « Les télévisions doivent éviter de montrer des feuilletons et séries à l’eau de rose dans lesquels des femmes ont joué » écrivent les talibans. Les femmes présentatrices doivent porter « le voile islamique » à l’écran et les télévisions doivent éviter les programmes « opposés aux valeurs islamiques et afghanes ». Le ministère ajoute que les films « contraires à la loi islamique et aux valeurs afghanes » ne doivent pas être diffusés, de même que les films étrangers et nationaux qui « font la promotion de la culture et des valeurs étrangères. »

Sous le précédent gouvernement taliban – au pouvoir de 1996 à 2001 – la télévision était interdite ainsi que la plupart des autres médias. Quand les talibans avaient été renversés en 2001, les médias s’étaient re déployés. Mais depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan à la mi-août, lorsque les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont retiré leurs forces, la vie des femmes est à nouveau un enfer. Les femmes et les filles ont reçu l’ordre de rester à la maison, ni travail, ni école pour elles. Les restrictions dans les médias sont un tour de vis supplémentaire.

Que faire pour les femmes Afghanes ? D’abord les écouter. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, le 25 novembre, ONU Femmes France et nos confrères et consoeurs du magazine Femmes ici et ailleurs vous invitent à la table ronde « Ce que les Afghanes ont à nous dire… ». Il faut s’inscrire ici : https://ypl.me/k5o

