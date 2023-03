 #AlerteBacklash pour combattre les mouvements masculinistes en ligne

Pour contrer les puissants « mouvements anti-droits » qui inondent la Toile et les médias, Equipop crée un kit permettant de couvrir la voix des masculinistes en lançant des alertes.

Le 13 février 2023, la Fondation Jean-Jaurès et l’association féministe Equipop publiaient un rapport alarmant sur les régressions en matière de droits des femmes, qui « se multiplient partout dans le monde » y compris dans les grandes démocraties. Droit à l’avortement révoqué par la Cour suprême aux États-Unis, restrictions d’accès à la contraception en Pologne, interdiction d’étudier pour les femmes en Afghanistan … « Partout dans le monde, les droits des femmes reculent sous la pression de mouvements anti-droits qui poussent leur agenda de régression» prévenait le rapport réalisant un point complet de ce « backlash ». Il s’agissait d’ « alerter les pouvoirs publics sur les atteintes aux droits des femmes, et plus largement aux droits humains, et soumettre des recommandations en faveur d’une politique étrangère féministe de la France. »

Pour aller plus loin, ce jeudi 23 mars, l’Equipe Hope – groupe de jeunes bénévoles d’Equipop à Paris – lance #AlerteBacklash, qui veut aller contrer « les mouvements anti-droits conservateurs et masculinistes » sur un terrain de jeu dans lequel ils excellent : le numérique, les réseaux sociaux.

Equipop propose un kit afin que chacune et chacun s’approprie le dispositif #AlerteBacklash en partageant « une actualité dénonçant un retour en arrière des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ » avec un message d’alerte. Le mode d’emploi est décrit dans le kit.

Attention cependant, prévient l’Equipe Hop : « L’objectif de ce dispositif n’est pas de relayer des informations qui ont elles-mêmes une visée anti-droits. » Il s’agit bien de partager les informations qui dénoncent les atteintes aux droits avec le mot dièse #AlerteBacklash et d’associer à ces alertes des personnalités politiques comme la ministre en charge des Droits des femmes Isabelle Longvis-Rome ou L’Onu-femmes.

Vous pourrez bien-sur trouver des informations à partager dans LesNouvellesNews.fr. Nous vous y encourageons.

Et il y a fort à faire car en face, « les mouvements anti-droits conservateurs et masculinistes » sont très bien organisés et très riches. Ils ont les moyens d’inonder Internet de leurs thèses antiféministes et de manipuler l’opinion.

