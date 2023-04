La réalisatrice Cristele Alves Meira signe le magnifique portrait d’une fillette à « l’âme vivante » le temps de ses vacances au milieu d’adultes dans un village éloigné du Portugal.

Nous vous en avions parlé il y a presque un an, au moment du festival de Cannes. Le petit bijou Alma Viva sort en salles cette semaine.

Salomé, fillette de la ville en vacances dans le village de sa grand-mère, est confrontée à sa mort soudaine. Enfant silencieuse et têtue qui découvre les adultes se déchirant autour de la dépouille, elle accueille l’esprit de cette grand-mère à la réputation de sorcière. Cette fillette libre s’oppose aux conventions sociales du village et franchit le seuil de l’invisible. « Salomé est accusée par les gens du village d’être « bruxa » (une sorcière) parce qu’elle sort du cadre de la fillette gentille et raisonnable que la société impose aux femmes » explique la réalisatrice qui n’a pas hésité à faire jouer le rôle de Salomé à sa propre fille.

Dans ce village isolé dans le Nord Est du Portugal, Tras Os Montes, se rencontrent le temps d’un été et de funérailles ceux qui ont quitté le pays pour y revenir le temps des vacances et ceux qui sont restés au village avec leurs querelles de voisinages, leurs rites et leurs croyances. « Accepter de porter ces croyances au cinéma, de les rendre visibles, c’est une façon pour moi d’être dans la transmission, comme la grand-mère de Salomé qui s’inquiète de transmettre son savoir ancestral et secret à sa petite fille » ajoute Cristèle Alves Meira, dont c’est le premier long métrage. De nationalité portugaise et française, elle a déjà tourné deux de ses courts métrages dans ce village de sa grand-mère maternelle, avec la participation d’acteurs non professionnels, très présents aussi dans Alma Viva. Les thèmes de prédilection de la cinéaste sont ici développés avec une grande poésie, alliant la force de l’enfance et de la nature dans un récit magique, drôle, émouvant, et d’une belle originalité.

« Alma Viva » de Cristèle Alves Meira. Avec Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline Corado. 1h25. Portugal / France / Belgique. Cannes 2022/Semaine de la Critique. Distribué par tandem.