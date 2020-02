Anna Korakaki, première à porter la flamme Olympique

En mars, l’athlète grecque Anna Korakaki débutera le relais de la torche olympique pour les JO de Tokyo. Première femme à avoir cet honneur.

La cérémonie d’allumage de la torche olympique aura lieu le 12 mars prochain à Olympie, en Grèce, dans le temple d’Héra jouxtant le site des Jeux antiques. Et, pour la première fois, c’est une femme, Anna Korakaki, qui aura l’honneur d’engager le relais..

La championne olympique, d’Europe et du monde de tir au pistolet a été choisie à l’unanimité par le Comité olympique hellénique.

« C’est un immense honneur pour moi », a lancé l’athlète de 23 ans. « J’ai hâte de vivre ce moment et je suis sûr qu’il restera gravé dans mon esprit et mon cœur pour le reste de ma vie. Elle espère être « la première femme d’une longue série. » La flamme traversera la Grèce du 12 au 19 mars avant d’être remise aux responsables de l’organisation de Tokyo lors d’une cérémonie à Athènes. Puis elle voyagera jusqu’au Japon pour achever son parcours au Stade olympique national de Tokyo le 24 juillet prochain, date de la cérémonie d’ouverture des jeux.

Youth Olympian Anna Korakaki has been chosen as the first Torchbearer for @Tokyo2020 🙌

Read: https://t.co/msKS1MF0VD pic.twitter.com/TnbJk904Zx

— Youth Olympic Games (@youtholympics) February 10, 2020