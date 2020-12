Anne Sylvestre, chanteuse engagée

Immense vague de tristesse chez les féministes, la chanteuse Anne Sylvestre a tiré sa révérence à l’âge de 86 ans. Ses oeuvres ont accompagné les luttes et bercé les coeurs.

Dès l’annonce de son décès, des flots de larmes ont coulé sur les réseaux sociaux. Larme de celles et ceux qui avaient été bercé.es par ses contines mais surtout larmes des féministes qui n’avaient pas de mots assez forts pour dire leur admiration, leur amour, leur sororité. Depuis ses premiers pas dans la chanson, l’artiste engagée a accompagné les luttes féministes et chanté des comptines pour enfants, notamment Les Fabulettes, qui sentaient bon le féminisme parfois. Comme « La petite Josette… qui n’en fait qu’à sa tête»

Ses textes très puissants, n’étaient pas toujours du goût des maisons de disque. Alors elle a fondé son propre label en 1973, « Production Anne Sylvestre » pour faire entendre sa voix, ses mots, et ne pas limiter son répertoire à ce que les hommes voulaient bien entendre.

Quelques paroles d’un immense répertoire.

« …Que savent-ils de mon ventre, Pensent-ils qu’on en dispose, Quand je suis tant d’autres choses… »

1974 : Non, tu n’as pas de nom ... le droit à l’avortement, un an avant l’adoption de la loi Veil et deux ans après le Procès de Bobigny.

Oui, mais c’est la faute à Ève, Il n’a rien fait, lui, Adam, Il a pas dit : « Femme, je crève, Rien à se mettre sous la dent, D’ailleurs, c’était pas terrible, Même pas assaisonné, C’est bien écrit dans la Bible,Adam, il est mal tombé…»

1979, plus léger, très percutant La faute à Eve montre comment la culpabilité vient aux femmes

…Vous m’avez aimée servante, M’avez voulue ignorante, Forte vous me combattiez, Faible vous me méprisiez, Vous m’avez aimée putain, Et couverte de satin, Vous m’avez faite statue Et toujours je me suis tue…»

1986, dans Une sorcière comme les autres « la » femme est définie par l’homme

«… La maison, depuis ce crime, n’a plus d’âme ni de nom, mais elle n’est pas victime, c’est de sa faute, dit-on… »

1989 : Douce Maison dénonce le viol et la culpabilisation des victimes.

…Il y peut rien si ça l’excite, Et qu’est-ce qu’elle a cette hypocrite ? Elle devrait se sentir flattée, Qu’on s’intéresse à sa beauté, Mais c’est pas grave, C’est juste une femme, C’est juste une femme à humilier… »

2013 : Juste une femme : « l’affaire DSK» et les discours nauséabonds qui l’entourent.

Anne Sylvestre disait qu’être féministe était la seule étiquette qui ne la dérangeait pas. « Je suppose que ça m’a freinée dans ma carrière parce que j’étais l’emmerdeuse de service, mais ma foi, si c’était le prix à payer… » Son héritage est immense. Il a quelques mois, elle regrettait, parlant du féminisme : « La preuve qu’on ne l’a pas défendu assez puisque ça continue de plus belle ». « Moi, la sérénité, je déteste ce mot. […] Et j’ai toujours souhaité ne jamais l’être, parce que c’est tout plat, c’est rien. […] Non je ne suis pas sereine. […] Je suis toujours bien capable de me mettre en colère. » Ses colères manquent déjà beaucoup.

