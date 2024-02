Argent : les femmes plus responsables que les hommes

Les femmes sont plus économes et plus engagées que les hommes dans l’économie durable et responsable, assure une étude de la banque Hélios « au service de la transition écologique ».

Curieusement, l’un des premiers résultats de l’étude intitulée « Argent : la guerre des sexes » est que « Les femmes sont (beaucoup) plus riches que les hommes ». « Riches » car leurs comptes en banque affichent 500€ de plus en moyenne que celui des hommes.

A l’occasion Saint-Valentin, Helios, présentée comme « l’alternative bancaire qui œuvre au service de la transition écologique », a voulu en savoir plus sur les différences entre femmes et hommes dans la gestion de l’argent. La banque créée en 2021 par Julia Ménayas et Maeva Courtois, oriente l’argent de ses client.es vers des projets d’investissements respectueux de l’environnement. Pour cette étude, Helios a scruté 23000 comptes sur 12 mois de transactions. Et les résultats montrent une gestion très stéréotypée de l’argent au sein des couples.

Dépensiers

Si les femmes ont plus d’argent sur leurs compte c’est parce que les hommes dépensent beaucoup plus qu’elles : « En plus d’avoir des comptes moins approvisionnés, [ils] réalisent des dépenses 5% plus souvent que les femmes et pour des montants 5% plus élevés. »

Et c’est la même chose sur le compte joint qu’ils partagent avec leur compagne. « Avec 14 utilisations mensuelles de leur compte-joint, les hommes déboursent en moyenne 20€ de plus par mois que leur compagne. Soit 240€ par an. »

Dépenses stéréotypées

Qui dépense ? Pour quoi ? Explosion de stéréotypes : « Les hommes prennent en charge les dépenses liées à la voiture (+ 188€/an de dépenses que les femmes), mais aussi les loisirs avec les voyages (+ 21€/an), et surtout les sorties au restaurant (+ 229€/an). »

Tandis que « les femmes sont plus dépensières sur les catégories de shopping (+ 138€/an de dépenses que les hommes), de beauté (+ 27€/an), de décoration (+ 19€/an), mais aussi sur les achats dits « responsabilisants » que sont : les animaux (+ 6€/an), la scolarité (+ 5€/an), la santé (+ 83€/an de) et les courses (+ 58€/an). »

Hélios note aussi une très forte propension des femmes à orienter leurs dépenses vers des achats responsables « elles sont 1,5 fois plus à profiter du programme « Tous consom’acteurs ! » qui permet à ses utilisateurs de bénéficier de promotions auprès de marques responsables. Un geste pour contribuer à la transition écologique et préserver son pouvoir d’achat. »

Lire aussi dans Les Nouvelles News

LES FEMMES ÉMETTENT 16% DE GAZ À EFFET DE SERRE DE MOINS QUE LES HOMMES

LUNDI VERT : LES FEMMES D’ABORD

LES INÉGALITÉS FEMMES / HOMMES COÛTENT 118 MILLIARDS D’EUROS CHAQUE ANNÉE À LA FRANCE

« J’ADORE LA BAGNOLE » LA SORTIE DE ROUTE PRÉSIDENTIELLE NE PASSE PAS

POUR LA BIODIVERSITÉ, ELLES ATTAQUENT L’ETAT EN JUSTICE

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.