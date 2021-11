Au Japon, la parité s’éloigne

Moins de 10 % de femmes au Parlement nouvellement élu. Trois femmes sur 20 ministres. Le Japon reste à la traîne sur les questions de parité.

La photo du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) qui a remporté les élections législatives le 31 octobre au Japon, est saisissante. Des costumes sombres et une robe. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est succédé à lui-même le 10 novembre étant maintenu à son poste par le Parlement. Il a reformé son gouvernement à l’identique, à l’exception du ministre des Affaires étrangères… qui est à nouveau un homme. Son gouvernement ne compte que trois femmes parmi les 20 ministres.

Sur les 465 sièges à la « Diète », 45 seulement sont occupés par des femmes, soit 9,7 %. Une victoire du conservatisme puisque le parti au pouvoir semblait, d’entrée de jeu, bien décidé à ne faire aucun effort pour la parité. Il ne présentait que 8 % de femmes parmi les candidats contre 17,7 % pour l’ensemble des partis.

Parmi les raisons invoquées pour expliquer ces chiffres dans ce pays, Ouest- France a relevé des raisons financières : le paiement de dépôt de garantie élevé pour être candidat.e rend la compétition politique plus difficile pour les femmes. Et des raisons culturelles : une forte réticence à voir une femme être « mise en avant » et « dominer » son époux. » Conséquence, ​« les femmes politiques sont souvent veuves ou mères célibataires » affirme Chizuko Ueno, professeur émérite en sociologie et figure féministe citée par le quotidien.

Le Japon était très mal placé dans le classement mondial sur la question de l’égalité des sexes (lire L’égalité femmes hommes régresse fortement avec la crise sanitaire) et ça ne devrait pas s’arranger.

