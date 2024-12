Bande dessinée : quand les femmes font éclater les bulles

Où en est l’égalité femmes-hommes dans le 9ème art ? Ce nouveau livre publié dans la collection ÉgalE à Égal, fait le point.

Clara Authiat / Photo © Laboratoire de l’Égalité

Qui sont les pionnières de la Bande dessinée ? Quels sont les mécanismes d’invisibilisation qui excluent des créatrices du 9e art ? Comment sont-ils déjoués petit à petit ? Parce que la BD façonne les imaginaires au même titre que d’autres médias, le livre que nous vous présentons, « Bande dessinée : les femmes sortent de leur bulle. Une histoire mixte du 9ème art » est, en partie, « fait maison ».

Il est écrit par Clara Authiat, une journaliste talentueuse qui travaille pour LesNouvellesNews. Et il est publié dans la collection ÉgalE à Égal, créée par Le laboratoire de l’Egalité et désormais co-édité par LNN édition, notre branche « livres ».

Notre partenaire, Le laboratoire de l’Egalité a initié, il y a plus de 10 ans, la collection ÉgalE à Égal, pour « déconstruire les idées reçues et montrer les bénéfices d’une culture de l’Égalité entre les femmes et les hommes » avec les éditions Belin. Et LNN édition est ravie de reprendre le flambeau pour co-éditer ce 18ème livre et ceux qui suivront (Le Labo présente l’ensemble de la collection ici).

Le mieux, pour découvrir le premier livre de la deuxième vie de la collection, est de voir l’interview vidéo de l’autrice, Clara Authiat, réalisée par l’équipe du Laboratoire de l’égalité.

« Bande dessinée : les femmes sortent de leur bulle. Une histoire mixte du 9ème art.»Par Clara Authiat, Collection ÉgalE à Égal, coéditée par Le Laboratoire de l’égalité et LNN édition. 74 pages. 9€

Vous pouvez le commander en librairie ou (plus rapide) sur le site de chaque partenaire : Le Laboratoire de l’égalité ou Les Nouvelles News