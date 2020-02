César : et à la fin, ils triomphèrent

Polanski récompensé. Sortie d’Adèle Haenel. Un final 100 % masculin. Foresti a eu beau dire « qu’Atchoum n’était pas assez grand pour faire de l’ombre au cinéma français », le cinéma français a fait un pied de nez aux féministes.

La cérémonie des César s’annonçait électrique, elle le fut. Après que Polanski a renoncé à participer à la soirée, son équipe s’est désistée quelques heures avant le début des festivités avec un nouveau message victimaire. Dès 18 heures, aux abords de la salle Pleyel, plusieurs associations féministes ne lâchaient pas l’affaire et protestaient contre la consécration de Polanski, 12 fois nommé par une direction de l’Académie des César qui avait démissionné mi-février.

A l’intérieur, le message féministe semblait être bien passé avec une Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, trouvant les mots justes pour évoquer le malaise avec humour. Avant de parler de Polanski, elle bafouillait « Bonsoir, bienvenue à la cérémonie des taulards!… Euh des César. Il parait qu’il y a des gros prédateurs… Euh producteurs dans la salle. » Puis elle jouait une harceleuse jetant son dévolu sur un jeune chorégraphe : « Tu as quel âge Léo? 25 ans? 21 ans d’écart, ça va. Ça ne choquera personne ici. Tu m’attends en loge, j’ai des contrats à te faire signer. Ou alors, non tu sais quoi: tu m’attends dans la chambre d’hôtel ça sera plus simple. »

Et d’entrer dans le vif du sujet Polanski sans le nommer. Affirmant qu’elle était bien courageuse d’être là, elle a fait mine de tourner autour du pot avant d’y aller franchement : « De toute façon pour qu’on soit totalement tranquille, il faut le dire, il faut qu’on règle un dossier sinon on va avoir un souci. Il y a douze moments où on va avoir un souci. Il faut qu’on règle le problème sinon ça va nous pourrir la soirée. Qu’est-ce qu’on fait avec Roro? Qu’est ce qu’on fait avec Popol? Ne faites pas comme lui, ne faites pas les innocents vous savez très bien de qui je parle. Qu’est-ce qu’on fait avec Atchoum? On applaudit, on applaudit pas ? Il est hors de question que j’assume tout toute seule» Avant de dire : « J’ai décidé qu’Atchoum n’était pas assez grand pour faire de l’ombre au cinéma français et au reste de la sélection. » Puis elle a fait un triomphe à « Portrait de la jeune fille en feu » le film de Céline Sciamma avec Adèle Haenel pour ses 10 nominations, entre autres (vidéo plus bas). Adèle Haenel qui disait il y a quelques jours dans le New York Times « : « Distinguer Polanski, c’est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, ‘ce n’est pas si grave de violer des femmes’ »

Puis la soirée a avancé sans trop d’accrocs. Avec notamment deux César pour Papicha et un discours très émouvant de Swann Arlaud récompensé pour le meilleur second rôle dans Grâce à Dieu : « Les artistes ne font pas la justice, mais ils peuvent dire des choses que le silence tente d’étouffer. »

Mais à la fin, le film de Roman Polanski a reçu un troisième prix : après la meilleure adaptation et les meilleurs costumes, vint le prix de la meilleure réalisation, un prix qui honore le réalisateur plus que le film. A ce moment là Adèle Haenel est sortie en criant « la honte ! » suivie de Céline Sciamma et de plusieurs autres personnes. Immédiatement après vient prix du meilleur film. Et ce fut un triomphe pour « Les Misérables ». Sur la scène une quinzaine d’hommes se congratulaient. Florence Foresti n’est pas revenue. Sur son compte Instagram elle a posté en très gros caractères le mot « Ecoeurée ».

« Cette société où les hommes se cooptent entre eux » comme le dénonce La Barbe n’a pas dit son dernier mot. Quelques hommes dominants verrouillent les instances de consécration. La future Académie des César saura-t-elle évoluer ?

Florence Foresti : "Les gars, vous aurez plus de chance de nous choper avec un bout de pain !" Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/uwThwPEdy4 — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

