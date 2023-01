Cinéma espagnol : bientôt des quotas d’hommes ?

Quatre femmes nominées pour le prix de la meilleure réalisation face à un seul homme ! La cérémonie des Prix Feroz en Espagne était, cette année, à marquer d’une pierre blanche. Ce qui a inspiré un discours ironique et savoureux à l’actrice Bárbara Santa-Cruz.

Meilleure réalisation : Carla Simón pour Nos Soleils

« Tu viens ici voler le prix Feroz à un homme blanc, hétérosexuel, opprimé ?! »… c’est l’une des réflexions ironiques entendues lors du gala fêtant le 10e anniversaire des Prix Feroz samedi 28 janvier 2023 à l’auditorium de Saragosse. Cette cérémonie, équivalent espagnol des Golden Globe américains, puisqu’elle se déroule peu de temps avant celle des Goya, mettait à l’honneur le cinéma et les séries télévisées. Un rendez-vous très attendu et une compétition très serrée tant le cinéma espagnol a le vent en poupe ces dernières années avec des films de grande qualité et surtout, de plus en plus de jeunes réalisatrices reconnues.

Outre la remise du Prix Feroz d’honneur au célèbre réalisateur Pedro Almodóvar, connu pour ses films mettant en scène de forts personnages féminins, cette cérémonie a été marquée par une exceptionnelle représentation féminine. Parmi les 5 nominé·es à la meilleure réalisation, 4 sont des femmes : Carla Simón pour Nos Soleils (lire ici), Alauda Ruiz de Azúa pour Cinco Lobitos, Carlota Pereda pour Cerdita (Piggy), Pilar Palomero pour La Maternal et Rodrigo Sorogoyen pour As Bestas. Côté hommes, seul le film de Rodrigo Sorogoyen, interprété notamment par les français·es Denis Ménochet et Marina Foïs (d’ailleurs présente à la cérémonie et nominée pour le prix de meilleure actrice) a rencontré un vif succès, enregistrant en France près de 330.000 entrées.

Lors d’un monologue sur scène, l’actrice Bárbara Santa-Cruz s’est dite très fière de participer à cette édition historique car « pour la première fois et cela ne s’est jamais produit même aux Oscar, 4 femmes sont nominées à la meilleure réalisation ». Après avoir tout de même précisé qu’il restait encore beaucoup à faire pour que ceci ne soit pas un cas isolé, elle a rappelé que cette année, « selon la dernière étude de CIMA (l’Association de Femmes Cinéastes), les films dirigés par des femmes ont reçu moitié moins de financements que les films réalisés par des hommes » : 32% pour elles et 78% pour eux. Elle enchaîne : « Cependant, nous sommes ici aujourd’hui pour faire voler en éclats les statistiques puisque comme l’a dit la patronne de Shakira, les femmes ne pleurent plus, les femmes… facturent ! (repris en chœur par l’assistance) ».

S’amusant à inverser les rôles, elle précise qu’aux Prix Feroz, il est important de donner de la visibilité aux collectifs discriminés et invite la salle à applaudir bien fort le… cinéma masculin. Sur un ton très sérieux, elle ajoute que « c’est un vrai scandale qu’il n’y ait qu’un seul homme de nominé à la meilleure réalisation, Rodrigo Sorogoyen. Mais grâce à des pionniers comme lui, les hommes arriveront à briser le plafond de verre ». Éclats de rire dans la salle. Puis, s’adressant aux différentes réalisatrices, elle demande si celles-ci n’en ont pas marre de tout rafler, à l’image de Pilar Palomero et son film Las Niñas l’an passé avec notamment 3 prix Feroz et 4 Goya : « Laisse-en un peu pour les autres » Puis, « et toi alors Carlota Pereda ? avec ton court métrage Cerdita qui a gagné plus de 1000 prix, tu décides d’en faire un long métrage, aveuglée par le prestige et l’ambition ! ou toi Alauda Ruiz de Azúa avec ton film Cinco Lobitos déjà multiprimé, encore un film sur la maternité ? C’était vraiment nécessaire de faire encore un film sur la maternité ? Les mères, les mères… à quand un film sur la paternité Alauda ? […] » Puis, vient le tour de Carla Simón qui a remporté l’Ours d’Or à la Berlinale en 2022 : « Et maintenant Carla ? L’Ours d’Or ce n’était pas suffisant ? Tu viens ici voler le prix Feroz à un homme blanc, hétérosexuel, opprimé ?! »

Elle termine en disant que ce n’est pas si grave puisque parmi ce vivier de femmes triomphantes, les hommes se font peut à peu leur place. S’adressant désormais au réalisateur Rodrigo Sorogoyen, l’actrice, accompagnée des rires et applaudissements de la salle, inverse les rôles et reprend les questions sexistes que subissent à longueur de temps les femmes : « Je peux t’appeler Rui ? Tu es beau hein ! Je peux te poser une question ? De quel créateur est le costume que tu portes ? Tu portes des sous-vêtements ? Ne fais pas cette tête Rui, tu savais que tu venais ici pour t’amuser ». Et de terminer, « Aux Feroz, Rodrigo est le quota de la catégorie, tu es le quota. Mais ne vous inquiétez pas réalisateurs masculins, il vous restera toujours le prix Arrebato de fiction puisque cette année, il y a une seule femme de nominée, Elena López Riera pour son film El agua ».

Monologue de Bárbara Santa-Cruz

A l’issue de la soirée, c’est finalement Carla Simón qui a remporté la statuette Feroz de la meilleure réalisation pour son film Nos Soleils. Le prix Arrebato a quant à lui bien été remporté par un homme, Eduardo Casanova pour La piedad. Et Rodrigo Sorogoyen ? Il n’est pas reparti bredouille puisque son film As Bestas a été désigné meilleur film dramatique.

Côté résultats, parmi les 9 catégories mixtes du cinéma (hors meilleur·es actrices/acteurs), 4 prix ont été remportés par des femmes et 5 par des hommes (voir récompenses à la fin de l’article).

La fin de soirée a cependant été entachée par deux agressions sexuelles survenues après la cérémonie de remise de prix. L’artiste trans Jedet, icône du collectif LGBTI, a ainsi dénoncé le producteur Javier Pérez Santana, immédiatement arrêté par la police avant d’être relâché avec des charges contre lui. Une seconde victime, un homme, a lui aussi dénoncé une autre agression sexuelle de la part d’un homme mais ce dernier n’a pas été arrêté.

L’organisation des Prix Feroz, a tout de suite réagi et condamné ces agressions à travers un communiqué où celle-ci « rejette et condamne fermement les agressions sexuelles qui ont été dénoncées lors de la soirée qui a suivi la cérémonie des Prix Feroz 2023 ».

Meilleur film dramatique : As Bestas de Rodrigo Sorogoyen Meilleure réalisation : Carla Simón (Nos Soleils) Meilleure comédie : Compétition Officielle de Mariano Cohn et Gaston Duprat Meilleure actrice protagoniste : Laia Costa (Cinco Lobitos) Meilleur acteur protagoniste : Nacho Sánchez (Mánticora) Meilleur scénario de film : Alauda Ruiz de Azúa (Cinco Lobitos) Meilleure actrice second rôle : Susi Sánchez (Cinco Lobitos) Meilleur acteur second rôle : Luis Zahera (As Bestas) Meilleure musique originale : Olivier Arson (As Bestas) Meilleur trailer : Marta Longás (Cerdita) (Piggy - titre sortie française) Meilleure affiche : Carlos Vermut (Mántícora) Prix Arrebato de fiction : La piedad de Eduardo Casanova Prix Arrebato de non fiction : La visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego

