Cinq bandes dessinées féministes pour les fêtes 

Parcours de militantes, mythes féministes et lutte contre le masculinisme. Cette année, plusieurs bandes dessinées prennent la température de notre société, passée et actuelle. Voici une sélection de nos coups de cœur lecture pour trouver le parfait cadeau féministe à offrir.

Emma Goldman, femme et anarchiste de Léa Gauthier et Hélène Aldeguer (Futuropolis)

« Emma la Rouge ». C’est ainsi que l’on se souvient d’Emma Goldman. À la fin du XIXe siècle, alors que le monde se fissure entre le capitalisme américain et l’éclosion de la révolution communiste en Russie, une voix militante anarchiste va s’imposer : celle d’Emma Goldman. Alors qu’elle débarque tout juste à New York, c’est elle que l’on écoute dans les rassemblements. Son engagement pour la cause anarchiste est total. Elle fera même de la prison. Pendant son incarcération, elle expérimente une sororité unique. Si cette militante ne s’est pas alliée aux féministes de son époque, parce qu’en tant qu’anarchiste elle considérait l’obtention du droit de vote comme secondaire, son engagement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes précaires rend son combat profondément féministe. Passée par la case prison, Emma Goldman sera expulsée des États-Unis vers l’URSS. À la fin de sa vie, elle trouve l’asile en France. À l’instar de sa vie de militante, cette bande dessinée est pleine de rebondissements. On accompagne Emma Goldman lors de ses rencontres avec Trotsky et Lénine, on constate ses désillusions vis-à-vis de l’URSS et on assiste à ses débats agités avec ses camarades de luttes. Côté dessin, le trait moderne et coloré d’Hélène Aldeguer dresse le portrait d’une femme audacieuse et visionnaire.

Syndrome Italie de Tiziana Francesca Caccaro et Elena Mistrello (Presque Lune)

Raconter l’histoire de celles rendues « muettes » parce qu’étrangères. À travers le témoignage de Vasilica, la bande dessinée Syndrome Italie retrace le parcours de ces femmes originaires de Roumanie qui, pour subvenir aux besoins de leur famille, partent travailler en Italie. Mère de deux enfants, Vasilica quitte alors son pays pour devenir aidante dans des familles italiennes. Elle y passera dix ans. L’autrice italienne Tiziana Francesca Caccaro capture le déchirement de sa protagoniste, partagé par tant d’autres femmes : prendre soin des autres sans pouvoir s’occuper de soi et de sa famille. Un sacrifice qui coûte à Vasilica sa vie de famille. Lorsqu’elle rentre en Roumanie, après dix ans de séparation, tout est à reconstruire. L’autrice rend ainsi hommage aux métiers du care, exercés en grande majorité par des femmes. L’approche graphique imaginée par la dessinatrice Elena Mistrello rend palpable la noyade émotionnelle de Vasilica et de toutes ces femmes réduites à leur rôle d’aidantes. Un récit tout en douceur et convictions.

Rouge Signal de Laurie Agusti (Éditions 2042)

Le masculinisme se cache dans les détails. Dans Rouge Signal, la dessinatrice Laurie Agusti capture le processus de radicalisation d’un jeune homme de 28 ans. Alexandre était tout ce qu’il a d’ordinaire… et c’est bien ça qui est inquiétant. Il a un job qui l’ennuie et dans lequel il n’excelle pas. Il est célibataire. Il est plutôt réservé, ce n’est pas un grand séducteur. Sur les réseaux sociaux, il scrolle pendant des heures, son algorithme lui suggère des publications à caractère pornographique ou des vidéos de prédicateurs masculinistes connus de tous. Ça le conforte dans son idée que les femmes lui sont inférieures. C’est lui est alors insupportable de voir sa collègue réussir mieux que lui devant son patron. Mais celles qu’il déteste le plus ce sont les filles qui tiennent le salon de manucure en face de son immeuble. Elles sont excentriques, aiment parler fort et avoir de longs ongles pointus et colorés. Des discussions entre collègues, puis la rencontre avec un groupe d’hommes qui considèrent les femmes comme des objets jusqu’au stage dans la forêt pour devenir un mâle alpha, Alexandre se radicalise… jusqu’à commettre des violences. Le dessin de Laurie Agusti dissèque cette lente plongée vers la haine des femmes. Le résultat est oppressant mais brillant. Une BD d’utilité publique.

Marcie de Catie Baur (Dargaud)

Une femme de 50 ans ne serait-elle pas la parfaite détective privée ? Alors qu’elle approche de la cinquantaine, Caro est invisible pour la société. Les serveurs de café et les passants ne la remarquent pas. Elle-même préfère se faire appeler Caro alors que son véritable prénom est Marcie, qu’elle trouve trop hors de la norme. Lorsque son patron la licencie, c’est l’occasion de se réinventer. Encouragée par sa fille adolescente, la quinquagénaire se lance et toque à la porte de Dulac Détective. Discrète et observatrice, elle a remarqué une série d’enlèvements de chiens… une affaire qui en cache une autre bien plus sombre. Transparente, comme toutes les femmes de son âge, Caro, qui se fait de nouveau appeler Marcie, revendique son appartenance au « bataillon en péri-ménopause » ! Au fil de l’enquête, elle va se redécouvrir. Fini la Caro invisible, Marcie, elle, ose la couleur. Un bon cosy mystery féministe.

Invisibles d’Ane Arzelus (Casterman)

Une histoire a toujours deux versions. Si la mythologie grecque fascine depuis la nuit des temps, lorsqu’on la passe à la loupe féministe ses légendes se révèlent pétries de sexisme. Ses héros légendaires ultra virils occultent les personnages féminins pourtant essentiels. L’autrice Ane Arzelus a voulu rendre justice à ces héroïnes et leur donner voix au chapitre. Dans l’album jeunesse Invisibles, l’autrice propose un double niveau de lecture. Sur chaque page, un mythe est d’abord raconté du point de vue du héros, soit la version officielle de la légende. Mais dotés d’un filtre rouge, les lecteur.rice.s font apparaitre la version féminine du mythe. On y apprend que le roi Agamemnon, leader de la guerre de Troie, a sacrifié la vie de sa fille Iphigénie au profit de ses rêves de gloire ou encore que le mythe de Prométhée, protecteur des hommes, est aussi celui de Pandore, la première femme créée par Zeus. Destiné aux enfants dès 7 ans, cet album est une invitation à repenser la mythologie grecque au prisme des femmes. C’est ludique, pédagogique… et il n’y a pas d’âge pour enfiler les lunettes féministes !

À lire dans LesNouvellesNews.fr :

BANDE DESSINÉE : QUAND LES FEMMES FONT ÉCLATER LES BULLES

« LA RÉVOLTE DES MÈRES » : LA BD QUI FAIT LA FÊTE AUX CONTES MODERNES

« PUNK À SEIN », « LA GUERRE DES TÉTONS » : DEUX BD POUR BRISER LE TABOU DU CANCER DU SEIN

POP-PORN, LA BD QUI REMET LE PORNO À SA PLACE

« FEMME, VIE, LIBERTÉ » : LA RÉVOLUTION FÉMINISTE IRANIENNE EN BD

« LE GENRE DU CAPITAL » : LA BD QUI DÉCRYPTE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES HOMMES-FEMMES

«MÉDIATOR, UN CRIME CHIMIQUEMENT PUR», LA BD-PORTRAIT D’UNE LANCEUSE D’ALERTE

« SI LES HOMMES AVAIENT LEURS RÈGLES » : BD HUMORISTICO-FÉMINISTICO-DYSTOPIQUE

COMMENT LA BD LIBÈRE LA CONTRACEPTION MASCULINE

LES BD FÉMINISTES DE LA RENTRÉE 2025

FESTIVAL D’ANGOULÊME : AVANCÉES ET RECULS DE LA LUTTE CONTRE LE SEXISME DANS LA BD

LE PRIX ARTÉMISIA 2025 CÉLÈBRE LES PIONNIÈRES DE LA BD