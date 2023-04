Cinq réalisatrices rejoignent la sélection cannoise, dont Catherine Corsini

Le festival de Cannes a annoncé de nouveaux films en sélection, dont « Le Retour » de Catherine Corsini en compétition officielle.

Une autre époque ? L’affiche officielle de la 76e édition met en scène une photo de Catherine Deneuve sur le tournage de « La chamade » d’Alain Cavalier en 1968.

© Photo de Jack Garofalo/Paris Match/Scoop – Création graphique © Hartland Villa

Alors que nous comptions méthodiquement les films réalisés par des femmes en sélections cannoises la semaine dernière (lire ici), il en manquait une à l’appel : Catherine Corsini dont la sélection en compétition avait été annulée la veille de l’annonce officielle, le 13 avril dernier.

Au cœur du problème, une série de dénonciations anonymes contre le douzième film de la réalisatrice, « Le Retour », qui met en scène les premiers émois amoureux de deux adolescentes. Un « corbeau » anonyme a signalé l’autoritarisme de la réalisatrice sur le tournage, des gestes déplacés de certains membres de l’équipe contre des mineures et une scène de masturbation qui n’apparaissait pas dans le scénario (filmée sur le haut des corps et non conservée au montage). Par un effet domino inédit, le film a fait l’objet d’un signalement au procureur de la république par le Centre du Cinéma en novembre dernier, d’une enquête de la Commission des enfants du spectacle et de la suspension des fonds du CNC (580 000 euros sur un budget de près de 5 M€). Catherine Corsini et sa productrice et compagne Elisabeth Perez (Chaz Production) ont pris la parole et mobilisé la profession pour leur défense. La SRF, société des réalisateurs de films, dont Catherine Corsini a été co-présidente, ne s’est pas prononcée officiellement. Mais Pierre Salvadori, membre du CA actuel défend la réalisatrice aux côtés de Denis Podalydès et Claire Simon dans Le Monde du 24 avril dernier. Et surtout, le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux a annoncé le même jour que « Le Retour » ferait bien partie de la compétition, qui compte désormais sept réalisatrices.

Cette annonce sur fonds de polémique ferait presque oublier que parmi les 13 longs métrages ajoutés en sélection officielle lundi 24 avril, on compte quatre autres réalisatrices : Valérie Donzelli pour « L’amour et les forêts » à Cannes Première, ainsi qu’en séances spéciales Mona Achache pour « Little girl blue », Sahra Mani pour « Bread and roses » et Anna Novion pour « Le Théorème de Marguerite ».