Clarisse Crémer : le vent de rébellion pourrait changer l’histoire du sport  féminin

Lâchée par son sponsor avant le Vendée Globe, la navigatrice Clarisse Crémer devient un symbole de la lutte pour la pratique de la compétition sportive par les femmes.

Clarisse Crémer, Vendée Globe édition 2020

Une vague de soutien sur les réseaux sociaux, un énorme écho dans les grands médias, une ministre des Sports mobilisée, un sponsor et des organisateurs dans la tourmente… L’éviction de Clarisse Crémer du Vendée Globe pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du sport.

« Je suis sous le choc » écrit jeudi dernier, sur Facebook, la navigatrice de 33 ans, détentrice du record féminin autour du monde et douzième du dernier Vendée Globe. Banque Populaire, son sponsor depuis 2019, vient de rompre son partenariat avec la jeune maman qui a mis un enfant au monde en novembre dernier. Pour le sponsor, le retard pris par Clarisse Crémer dans sa qualification représentait un risque de ne pas être présent sur le prochain Vendée Globe qui doit s’élancer des Sables d’Olonne le 10 novembre 2024.

En cause aussi un changement de règles de l’organisation de la course qui exige désormais que les skippers aient participé à un certain nombre de courses qualificatives et accumulé des miles juste avant le départ du Vendée Globe… sans voir que cette nouvelle exigence est un handicap en cas de maternité. Et quand bien même : « Il restait 2 saisons complètes et 4 transatlantiques pour revenir au niveau, j’étais à fond pour finir ma rééducation au plus vite », a regretté Clarisse Crémer.

Illico, tous les grands médias ont relayé la déception de Clarisse Crémer, une vague de soutien s’est déclenchée sur les réseaux sociaux avec en premier lieu, des skippers. Le navigateur Yves Le Blévec, a écrit sur Twitter : « Dommage, je suis CONTRAINT de quitter ma banque. #BanquePopulaire. »

Le magazine Voiles et voiliers, a recueilli de nombreuses réactions et beaucoup laissent entendre que cette affaire va marquer un tournant dans l’histoire du sport. Pip Hare assure : « Il nous reste beaucoup à faire et le cas de Clarisse ne fera que nous stimuler ». Sam Davies : « Je suis femme, maman et skipper. Les sponsors qui soutiennent les mamans/skippers existent. Je ferai le maximum au sein de la classe Imoca pour que les femmes puissent poursuivre leurs objectifs et que les sponsors n’hésitent plus à les soutenir. » (Lire : Sam Davies, navigatrice avant tout). Alexia Barrier : « C’était justement le moment de montrer l’exemple d’une jeune maman qui se lance à nouveau sur le Vendée Globe ».

Au-delà des nombreuses navigatrices et navigateurs, Clarisse Agbégnénou, double médaillée d’or aux derniers Jeux Olympiques, a appelé la Banque Populaire à prendre ses responsabilités et arrêter de « creuser les inégalités H/F » avant les JO de Paris 2024.

La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, a assuré : « On va trouver une sortie par le haut, j’y crois » avant d’ajouter : « il faut vraiment que la maternité puisse rentrer dans la voile, et de plain-pied dans l’organisation du sport. C’est tout ce que son exemple nous enseigne. »

Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, critiqué pour l’inflexibilité du règlement de la course, a même expressément demandé via Twitter à la banque de faire en sorte que Clarisse Crémer participe au Vendée Globe 2024 sous ses couleurs.

Dans la tourmente, le Groupe Banque Populaire, qui a plus de 30 ans de sponsoring dans la voile française, a dû réagir. Selon Le Parisien, Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, arrivé à la tête du Groupe Banque Populaire le 3 décembre 2022, a pris les choses en mains personnellement. Il serait en train de négocier directement avec Clarisse Crémer pour qu’elle fasse son retour sous les couleurs de la Banque Populaire…

Ce lundi 6 février, le président de la Fédération française de voile a publié un communiqué intitulé « Protégeons et défendons l’égalité homme / femme » qui se conclut ainsi : «Faisons-en sorte que chaque petite fille dont le regard s’illumine au travers des performances des championnes se dise que ‘oui, c’est possible de gagner une médaille aux jeux olympiques ou de faire le tour du monde à la voile’ ».

Au-delà du cas de Clarisse Crémer, l’enjeu est bien de changer l’image des sportives dans la société et de leur ouvrir plus grand les portes de la compétition sportive. Un long texte très remarqué de Marie Tabarly sur les réseaux sociaux, dénonce les nombreuses injustices subies par les femmes. Et souligne ce qui doit fondamentalement changer si on veut vraiment que change l’histoire des sportives : « Pour les médias nous devons sourire, être belles, lumineuses, ouvertes, rayonnantes, de vraies bulles de champagne. Pourtant on ne demande jamais ce genre d’attitude à Francis Joyon, ou Yves le Blevec, qui eux, ont le droit d’avoir de ‘vraie gueule de marin burinée par le vent’ » écrit-elle. Les femmes ne doivent plus être présentées comme des objets de décoration, des objets de désir mais des sujets désirants dans le monde du sport comme ailleurs.

