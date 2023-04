Clarisse Crémer remet le cap sur le Vendée Globe. Une victoire !

La navigatrice qui avait été lâchée par son sponsor après sa grossesse revient dans la course à la qualification grâce au partenariat de L’Occitane en Provence.

Début février, Clarisse Crémer recevait une énorme vague de soutiens amicaux lorsqu’elle avait annoncé que son sponsor, la Banque Populaire, la lâchait. Elle venait de mettre au monde un enfant et ce sponsor craignait que la skippeuse ne puisse pas se qualifier pour le Vendée Globe. Il pensait qu’elle ne pourrait pas faire toutes les courses nécessaires à cette qualification.

Mais la navigatrice rebondit aujourd’hui. Elle annonce dans un communiqué qu’elle s’est associée à L’Occitane en Provence et au navigateur Alex Thomson.

Son ex-sponsor copieusement montré du doigt, avait renoncé à chercher un autre skipper. Il avait préféré vendre son bateau au britannique Alex Thomson, qui compte cinq participations au Vendée Globe et s’est lancé dans la direction d’équipes.

Le nouveau sponsor joue la carte du soutien au sport féminin. Dans le communiqué, Adrien Geiger, Directeur Général de L’Occitane en Provence déclare : « Nous sommes très fiers de soutenir Clarisse Crémer, véritable rôle model pour les nouvelles générations et de l’aider à accomplir son aventure sportive et humaine. Nous avons décidé de nous associer et d’allier nos forces pour promouvoir le leadership féminin dans la voile, univers compétitif qui reste encore trop largement masculin. En effet, nous mettons un point d’honneur à soutenir toutes les femmes dans leurs projets personnels et professionnels. »

Clarisse Crémer, quant à elle, remercie ses nouveaux sponsors et a déjà la tête dans la course, tout en poursuivant le combat : « La ligne de départ du Vendée Globe est encore loin, les défis à relever encore nombreux mais je mets toute mon énergie à la réussite de ce projet pour prouver qu’avec de l’envie, de la détermination et les bons partenaires, on peut rendre la société, les entreprises et le sport plus équitables. »