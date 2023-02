Comment les masculinistes réduisent les femmes au silence

« La fabrique du mensonge » décrypte le système des hommes dominants pour anéantir la parole des femmes via des raids numériques. Il s’appuie sur « l’Affaire Johnny Depp/Amber Heard » mais le système existait bien avant Internet.

Difficile de ne pas retenir son souffle devant le documentaire de la réalisatrice Cécile Delarue intitulé « Affaire Johnny Depp/Amber Heard – La justice à l’épreuve des réseaux sociaux ». Un documentaire diffusé dans l’émission « La fabrique du mensonge » visible sur le site de France5 pendant six mois. Ce film décrypte la manipulation des esprits allant jusqu’à la manipulation de décisions de justice contre les femmes.

Et le choc continue lors du débat qui suit. Le documentaire met en cause une armée d’internautes masculinistes très bien organisés pour faire taire les femmes, mais sur le plateau Hélène Devynck déclare : « Depuis que j’ai parlé, avec tous les emmerdements que ça suppose, la seule chose que je me suis dit, c’est que j’avais bien fait de me taire depuis 25 ans.» Hélène Devynck est une des victimes de Patrick Poivre d’Arvor, victimes qui ont été réduites au silence par un système d’impunité des agresseurs sexuels.

Lire : AFFAIRE PPDA : « PROCÉDURE BAILLON » ET NOUVELLES ACCUSATIONS et PPDA ET PARIS MATCH : QUAND LA PRESSE FAIT (ENCORE !) DE L’ACCUSÉ UNE VICTIME

Depuis il y a eu #MeToo en 2017 et les réseaux sociaux ont permis de libérer une parole longtemps impossible. Mais ces mêmes réseaux sociaux ont aussi permis aux masculinistes -ces hommes dominants qui se croient dominés- d’entrer en guerre contre les femmes victimes qui osaient parler. Pour retrouver leur position de dominants, ils organisent des « raids numériques » pour baîllonner celles qui parlent et pour intimider toutes les autres.

L’Affaire Johnny Depp/Amber Heard montre leur puissance. En 2016, les stars d’Hollywood divorcent sur fond de violences conjugales. En 2020, le célèbre acteur est reconnu coupable de violences à l’égard de son ex. Ce qui déchaîne les foudres de masculinistes.

En 2022 s’ouvre un procès en diffamation : Johnny Depp accuse Amber Heard de fausses accusations, elle l’accuse également de diffamation. Ce procès est retransmis en direct sur YouTube et suivi par des centaines de millions de spectateurs. Les masculinistes se coordonnent pour envoyer sur les réseaux sociaux des messages de haine contre Amber Heard, déformer ses propos ou les images qui la montrent, la menacer de mort et de viol… En juin 2022, elle est condamnée en diffamation… Et Johnny Deep aussi mais beaucoup moins fortement. Les agressions et menaces qu’a subies Amber Heard ont ruiné sa carrière et elle vit aujourd’hui sous une fausse identité en Espagne, tandis que Johnny Depp s’apprête à enchaîner les tournages.

Bien au-delà du cas des stars hollywoodiennes le documentaire décrypte le système mis en place par ces hommes en colère, à la grande échelle d’Internet. Un système de déculpabilisation des agresseurs sexuels qui imposent leur récit et font taire tout autre récit. Ils ont le pouvoir, ils se coordonnent, ils fonctionnent en meute, ils font partie de puissants réseaux qui ne les trahiront pas et qui ont les moyens de relayer leur récit… Un système qui ne date pas d’Internet.

Voir l’émission : La fabrique du mensonge – Affaire Johnny Depp/Amber Heard – La justice à l’épreuve des réseaux sociaux en streaming – Replay France 5 | France tv

