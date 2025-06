Corée du Sud : les électrices réclament l’égalité

Les électrices Sud-Coréennes s’étaient mobilisées pour faire tomber l’ancien président conservateur et misogyne. Après l’élection présidentielle , elles se mobilisent pour exiger du nouveau président démocrate un engagement plus clair en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le 3 juin 2025, après une campagne politique tendue, le candidat du parti Démocrate (centre gauche) Lee Jae-myung a remporté l’élection présidentielle anticipée, après la destitution de l’ex-président Yoon Suk-yeol du parti conservateur Pouvoir au peuple (PPP). Depuis 2022, ce dernier multipliait les déclarations anti-féministes et misogynes. Et les féministes sud-Coréennes se sont fortement mobilisées pour dénoncer sa haine des femmes.

La politique misogyne de Yoon Suk-yeol

Le 4 avril dernier, le président Yoon Suk-yeol a été destitué pour « abus de pouvoir ». Cette décision fait suite à sa tentative de rétablir la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, après avoir envoyé l’armée bloquer le Parlement. Toutefois, les députés sont parvenus à entrer de force, pour certains en escaladant le bâtiment, afin de voter la motion et contrer ce coup de force.

Président depuis 2022, Yoon Suk-yeol, membre du parti Pouvoir au peuple (PPP), a exercé une politique misogyne extrême. Ultra-conservateur, il a régulièrement exprimé son hostilité envers les idées féministes et avait même envisagé de supprimer le ministère pour l’égalité des genres. S’il a de multiples fois nié leur existence, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent en Corée du Sud. Les femmes sont payées 31% de moins que les hommes en moyenne. Le pays a mis en place une politique de congés maternité très stricte qui pousse les femmes à délaisser leur carrière pour fonder une famille. Un documentaire réalisé par VICE révèle que les femmes représentent 89% des victimes de crimes violents en 2021. Pendant le mandat de Yoon Suk-yeol, les départements gouvernementaux et les organisations financées par des fonds publics dont le titre comportait le mot « femmes » auraient soit disparu, soit choisi de se renommer, révèle Kim Eun-ju, directrice du Centre pour les femmes coréennes et la politique, citée par la BBC.

Discours masculinistes

Les féministes accusent l’ex-président d’être responsable de la montée de la misogynie et des discours antiféministes et masculinistes dans le pays. Il faut dire qu’il s’était fait élire en partie grâce à ses promesses de « défendre » les hommes qui se sentaient mis à l’écart dans un monde qu’il jugeait lui même de plus en plus féministe. Un journal local révèle que 79 % des jeunes hommes se sentaient à l’époque « gravement discriminés » en raison de leur sexe.

Les Sud-Coréennes réclament le changement. Lors d’une grande manifestation organisée le 14 décembre 2024, jour du vote de la destitution de Yoon par l’Assemblée nationale, les femmes âgées d’une vingtaine d’années étaient plus de 200.000, soit près de 18 % des personnes présentes et le groupe démographique le plus représenté, selon une analyse de la BBC Korean. Les jeunes hommes du même âge n’étaient que 3% lors de ce rassemblement.

Un nouveau président progressiste

Cette mobilisation contre l’ex-président s’est traduite dans les urnes et, le 3 juin 2025, c’est Lee Jae-myung qui a été élu. Un sondage, réalisé à la sortie des urnes par trois grandes chaînes, estime que 58 % des électrices dans la vingtaine et 57 % dans la trentaine ont voté pour le candidat démocrate. À l’inverse, la majorité des électeurs ont voté pour les candidats conservateurs Kim Moon-soo ou Lee Jun-seok.

Lors d’un grand rassemblement, qui s’est tenu le 10 mai dernier, plusieurs banderoles affichaient le souhait d’un « président féministe », comme le rapportent plusieurs médias. Si les femmes ont davantage voté pour Lee Jae-myung, beaucoup de féministes restent critiques à son égard et lui préfèraient le candidat progressiste Kwon Young-guk, qui restait malgré tout minoritaire dans les sondages. Les militantes déplorent aussi l’absence totale de candidate à la présidentielle, cas de figure qui ne s’était pas produit depuis 18 ans. « Lee Jae-myung ne s’intéresse pas aux politiques de genre. Je le déteste », dénonce une militante, membre du centre d’aide aux victimes de violences sexuelles en Corée, citée par le journal Libération. Le parti démocrate compte seulement cinq femmes parmi les 65 membres de la direction du think tank de la campagne de son candidat.

Certaines militantes pointent également du doigt le décalage entre les propos tenus par le candidat lors de sa campagne en 2022, beaucoup plus assumés et en faveur d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes, et ceux tenus en 2025. Cette fois-ci, le candidat devenu président a choisi de mettre de côté ses promesses précédentes, comme de nommer des femmes à des postes de haut niveau au sein du gouvernement, afin de gagner les voix d’électeurs frileux aux revendications féministes et se faire élire. Ce qui a fonctionné. Mais les féministes restent mobilisées pour s’assurer que le nouveau président sera fidèle à ses idées progressistes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

