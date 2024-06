Cyril Hanouna remplace Sophie Davant sur Europe1 : les médias Bolloré en campagne

La station Europe1 congédie l’animatrice Sophie Davant pour confier l’antenne à Cyril Hanouna qui se distingue par son soutien à l’extrême droite. Les puissants médias du groupe Bolloré pourraient servir les élections au RN sur un plateau radio et télé.

Europe1 a annoncé vendredi 14 juin qu’à partir de ce lundi 17 juin, et « en raison de l’actualité politique », une émission quotidienne intitulée On marche sur la tête viendrait remplacer celle de Sophie Davant. Pendant les deux semaines de campagne électorale, Sophie et les copains, présentée de 16 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, sera ainsi remplacée par On marche sur la tête. Et cette émission sera présentée par Cyril Hanouna, l’animateur qui cumule les dérapages et condamnations. (Lire : SEXISME N’EST PAS LIBERTÉ D’EXPRESSION : LA CEDH CONFIRME LA CONDAMNATION DE C8)

Soutien de l’extrême droite

Un pas de plus dans le soutien des médias du groupe Bolloré à l’extrême droite. Pour commenter l’actualité politique dans cette période d’élections législatives anticipées extrêmement tendue, Europe1 offre une tribune quotidienne à un animateur qui s’est récemment distingué par des prises de positions en faveur du rassemblement National (RN) dans son émission Touche pas à mon poste sur C8, un autre média appartement au milliardaire Vincent Bolloré. Hanouna a clamé qu’il quitterait la France si La France Insoumise arrivait un jour au pouvoir. Et applaudi une mesure promise par Sébastien Chenu, du RN : supprimer la double nationalité en France, sauf pour ceux dont la deuxième nationalité est européenne. Fin mai, il faisait le buzz sur les réseaux en complimentant Marion Maréchal alors représentante du parti d’Eric Zemmour, Reconquête. Dans son émission du 13 juin dernier, il essayait même de rabibocher le RN et Reconquête.

Animateur partisan

L’animateur se montre tellement partisan que Le Conseil d’État a demandé à l’Arcom, en février dernier, de faire respecter la diversité des courants de pensée et des opinions sur le petit écran – notamment Cnews, autre chaîne du groupe Bolloré – en comptabilisant les temps de parole des personnalités politiques mais également celui des animateurs, chroniqueurs et invités.

Ce qui n’a pas l’air d’avoir fait bouger les choses. Pendant la campagne pour les européennes, Cyril Hanouna a essentiellement reçu des personnalités d’extrême droite et de droite.

Les médias Bolloré influencent les scrutins

Avec cette nouvelle émission, Vincent Bolloré étend encore son influence dans les médias. Outre Europe1 et C8, il possède aussi CNews et le JDD, médias qui se sont convertis aux idées d’extrême droite dès qu’ils sont passés dans son escarcelle. Quand il a acheté le JDD, Vincent Bolloré à fait nommer l’ex-directeur du journal d’extrême droite Valeurs actuelles à sa tête. Il a acquis le JDD et Europe 1 en reprenant le groupe Lagardère, qui compte aussi Paris Match et a aussi mis la main sur le groupe de presse magazine Prisma (Capital, Voici, Femme Actuelle, Géo…).

Les médias du groupe Bolloré s’inscrivent dans un écosystème de grands médias financés par des hommes très riches et hostiles aux idées de gauches et au féminisme. (Lire : LE JDD ET LE BRUIT MISOGYNE DE L’INFO)

Cette économie des médias ne permet pas le pluralisme des opinions. Et les organes de régulation sont à la peine. Une mobilisation citoyenne appelait à ne pas renouveler les canaux de TNT aux chaînes qui ne respectent pas le pluralisme des opinions. (Lire : APPEL À MOBILISATION CONTRE LE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DE CNEWS ET C8)

L’élection sur un plateau radio

« Entouré de ses chroniqueurs, il revient sur l’actualité politique », peut-on lire sur le site internet d’Europe1. Il suffit pour Cyril Hanouna de choisir ses chroniqueurs, ses invités et orienter les débats dans le sens voulu par son actionnaire…

Pour sa première émission, il a d’ailleurs choisi comme invité… Eric Zemmour, président de Reconquête… Et Pascal Praud a rejoint sa bande de chroniqueurs.

On n’ose imaginer le pluralisme des opinions dans la presse quand l’audiovisuel public sera privatisé….

Lie aussi dans Les Nouvelles News

IVG : CNEWS EN FAIT UNE « CAUSE DE MORTALITÉ » PUIS LAURENCE FERRARI PRÉSENTE DES EXCUSES

SIX EXPERTS, LA MÉNOPAUSE ET DES ÉPOUX SATISFAITS

« VOUS L’AVEZ CALMÉE ? » LES MÉDIAS « INCONVENANTS » ET SOPHIE BINET

QUEL VOTE POUR UNE EUROPE PLUS FÉMINISTE ?

SANCTION EXEMPLAIRE CONFIRMÉE CONTRE LE SEXISME À LA TÉLÉVISION

CAUET, DEPARDIEU : FAUT-IL SÉPARER L’HOMME DE SON SYSTÈME ?



Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.