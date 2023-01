Davos 2023 : Greta Thunberg et ses amies défient les PDG du gaz et du pétrole

Alors que le Forum économique mondial s’ouvre, quatre jeunes filles lancent une pétition mondiale contre l’hypocrisie des dirigeants des énergies fossiles qui « font surchauffer la planète ». Elles menacent d’engager des actions en justice.

Elles sont quatre à initier la pétition : Vanessa (Ouganda), Greta (Suède), Helena (Équateur), Luisa (Allemagne) et elles ont bien l’intention de gâcher la fête de ce Forum économique mondial qui revient dans sa version habituelle après trois ans de pandémie. Le World economic forum, WEF, qui accueille chaque année les « grands de ce monde » dans la station de ski suisse de Davos, paraît bien mesquin sous la plume de la très populaire militante suédoise Greta Thunberg et de ses sœurs de lutte.

« Décennie après décennie, les PDG du gaz et du pétrole trompent le grand public sur l’impact des énergies fossiles qui font surchauffer la planète. Et pourtant, sous nos yeux, la forêt brûle, les inondations et les sécheresses tuent. » La pétition qui s’adresse « aux PDG de l’industrie fossile » dénonce l’hypocrisie des décideurs : « Ils prétendront se soucier de la planète… tout en continuant de lancer de nouveaux forages et d’engranger des milliards. »

Alors, disent-elles à ces dirigeants de multinationales : « Nous vous mettons en demeure d’arrêter immédiatement l’ouverture de nouveaux sites d’extraction de pétrole, de gaz ou de charbon et de cesser de bloquer la transition vers les énergies propres dont nous avons toutes et tous besoin. »

Elles préviennent : « Sans une action immédiate de votre part, les citoyens du monde entier envisageront de lancer des procédures en justice pour que vous répondiez de vos actes. Sachez aussi que nous continuerons à manifester dans les rues par milliers. »

La pétition lancée dimanche 15 janvier s’achemine vers le million de signatures et les quatre jeunes filles vont pouvoir, comme elles s’y sont engagées, aller présenter le texte à Davos.

A 21 ans, Greta Thunberg a déjà une longue histoire avec les dirigeants qui fréquentent Davos. En 2019, alors qu’elle était, à 16 ans, la plus jeune « personnalité de l’année » désignée par le magazine Time, Donald Trump, le président des Etats-Unis, avait trouvé cette distinction « ridicule » et bon nombre de climatosceptiques avait critiqué la jeune militante suédoise.

Avec ces jeunes militantes, les dirigeants qui exploitent les énergies fossiles vont avoir de plus en plus de mal à faire triompher leurs discours de minimisation de la catastrophe climatique.

