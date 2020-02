Déjeuner pas très #JamaisSansElles au salon de l’agriculture

Le président de la République s’est trouvé sur la photo d’une tablée montrant seulement des hommes. Il avait pourtant signé l’engagement #JamaisSansElles en 2017.

Lors de l’inauguration du salon international de l’agriculture à Paris le 22 février, le président de la République a déjeuné avec les principaux représentants des filières et des inter-professions agricoles. Et sur une photo postée par l’un des convives, Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), pas une femme n’est assise autour de la table.

Réagissant à cette photo, beaucoup d’internaute se sont indignés. Et le mouvement Jamais sans elle, qui a réussi à convaincre beaucoup d’hommes de pouvoir de ne pas participer à des manifestations publiques s’il n’y avait pas de femme dans le panel d’intervenants, a interpellé le président de la République. En 2017, le candidat Emmanuel Macron avait en effet signé #JamaisSansElles, mais manifestement, ses services ne prennent pas la peine de s’assurer, avant chaque intervention, qu’il pourra respecter cet engagement.

Alors l’association a lancé sur twitter : « #SIA2020 @EmmanuelMacron, nous espérons qu’en tant que signataire de #JamaisSansElles vous avez signalé l’anomalie que représente ce déjeuner sans aucune femme, et avez regretté publiquement cette situation absurde, quand 25% des chefs d’exploitations agricoles sont des femmes !»

#SIA2020 @EmmanuelMacron, nous espérons qu'en tant que signataire de #JamaisSansElles vous avez signalé l'anomalie que représente ce déjeuner sans aucune femme, et avez regretté publiquement cette situation absurde, quand 25% des chefs d’exploitations agricoles sont des femmes ! https://t.co/7JhwEyPSrO — JamaisSansElles (@JamaisSansElles) February 23, 2020

Peu de convives interpellés ont pris la peine de répondre à Tatiana F Salomon, co-fondatrice de #JamaisSansElle. Seul Roland Lescure, Député des Françaises et des Français d’Amérique du Nord a écrit dans un bref tweet : «ça a été mentionné et commenté»

Emmanuel Macron se flattait d’avoir été le premier candidat à signer la charte pendant la campagne pour l’élection présidentielle ainsi qu’il le disait dans ce tweet daté du 7 mars 2017

1er signataire de la Charte #JamaisSansElles. Plus qu'une démarche féministe, cet engagement est nécessaire pour transformer notre société. https://t.co/5xU8tTowuy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2017

Le monde agricole n’est pourtant pas un monde composé exclusivement d’hommes. Depuis que la présidence de la FNSEA est assurée par Christiane Lambert, il est plus rare de voir des assemblées 100 % hommes lorsque la filière réunit ses membres éminents.

L’absence de femme est-elle causée par les sujets abordés lors du déjeuner ? Il s’agissait de parler gros sous… Selon les journaux qui ont suivi Emmanuel Macron dans ses déambulations agricoles, il était question des neuf milliards d’aides Européennes qui pourraient être remises en question suite au Brexit. Il a aussi été question, lors de cette rencontre, de la loi dite Egalim, issue des Etats généraux de l’alimentation .

Ce n’est pas la première fois que des hommes ne tiennent pas leurs engagements. Certains des premiers signataires n’avaient pas attendu une semaine pour les trahir. Voir : Jamais sans elles, sauf si j’oublie Et ces archives « Jamais sans elles »

