Delphine d’Amarzit dirigera la Bourse de Paris

La finance n’est plus un bastion réservé aux hommes. A partir du 15 mars, Delphine d’Amarzit sera présidente-directrice générale d’Euronext Paris.

Euronext, opérateur européen des marchés, qui pilote six Bourses en Europe (Paris, Amsterdam, Dubin, Oslo, Lisbonne et Bruxelles) l’a annoncé ce lundi 18 janvier, par communiqué : « Delphine d’Amarzit a été nommée présidente-directrice générale d’Euronext Paris et membre du directoire d’Euronext » à compter du 15 mars 2021.

Elle sera la première femme de l’histoire de la Bourse de Paris à occuper ce poste. Et la troisième à la tête d’une Bourse européenne. Simone Huis in’t Veld dirige celle d’Amsterdam, et Isabel Ucha celle de Lisbonne. Euronext indique employer 32 % de femmes. Le monde de la finance remet enfin en question l’hégémonie masculine puisque le concurrent britannique d’Euronext, le London Stock Exchange (LSE), a annoncé, en décembre dernier, pour la première fois, la nomination d’une femme, Julia Hoggett, pour diriger la Bourse de Londres.

Delphine d’Amarzit a « une connaissance approfondie des marchés de capitaux en Europe et en France » indique le communiqué d’Euronext . Cette énarque, ex-conseillère de François Fillon lorsqu’il était Premier ministre (2007-2009) est actuellement directrice générale déléguée chez Orange Bank, filiale bancaire de l’opérateur télécom. Auparavant elle avait rejoint Canal+ 2015 pour devenir secrétaire générale de la chaîne de télévision. Elle avait auparavant occupé diverses responsabilités dans la haute fonction publique, en tant qu’inspectrice générale des Finances d’abord, puis à la Direction du Trésor. Euronext souligne qu’elle « a notamment participé à la définition de la réponse publique à la crise financière […] », lorsqu’elle conseillait François FIllon.

Son prédécesseur, Anthony Attia, est appelé à devenir directeur des marchés primaires et du « postmarché » et intégrer notamment Borsa Italiana, la bourse de Milan.

