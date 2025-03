Depardieu, Couet, Caubère, Morandini, Baylet… Pour les carrières de ces hommes, tout va bien

Alors que des procès sont enfin instruits contre des hommes célèbres accusés d’avoir commis des violences sexuelles, ces hommes hurlent contre #MeToo et poursuivent leur bonhomme de chemin. Tandis que les carrières de bien des victimes sont tombées dans les oubliettes de la domination masculine.

Depuis le 24 mars, la défense de Gérard Depardieu, qui comparait enfin devant le tribunal de Paris, est un festival de déni, de contre-vérités, d’agressivité et de mépris. Une défense qui tente de restaurer la « culture du viol » écornée par le mouvement #MeToo. Et elle y réussit partiellement à coup de discours débonnaires et de tentative de retournement de culpabilité contre des plaignantes qui seraient hystériques et enragées. Le mépris des femmes suinte lorsque Gérard Depardieu adresse un hautain « Mademoiselle » au lieu d’appeler « Maître » l’avocate des accusatrices. Les propos de la défense ont été largement repris dans la presse. Ceux de l’accusation aussi, mais il manque le récit de toutes les victimes que le système de prédation incarné par Gérard Depardieu a broyées. L’une d’elles relate une réplique du comédien à celle qui tentait d’échapper à une agression sexuelle : « je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ! »

Carrières brisées ?

Les noms et les carrières de ces célébrités enfin inquiétées par la justice ont suivi leur bonhomme de chemin. Les noms et les carrières de leur victimes sont tombées dans les oubliettes de la domination masculine. L’actualité en donne quelques exemples.

Sébastien Cauet pourrait rejoindre Europe2 croit savoir Le Figaro. L’ex-animateur star de NRJ, a été placée en garde à vue, mis en examen pour viols et interdit d’exercer une activité dans les médias, en mai dernier. Il était visé par des accusations pour des viols et une agression sexuelle sur quatre femmes, dont trois adolescentes, entre 1997 et 2014. Cette interdiction avait ensuite été allégée. Il est autorisé à exercer une activité radio et télévision mais sans public. L’animateur conteste, invoque la présomption d’innocence, a déposé plusieurs plaintes pour dénonciation calomnieuse. Celui qui s’insurge contre des accusations qui brisent des carrières pourrait donc rejoindre une radio du groupe Lagardère, détenue par Vincent Bolloré…

Présomption d’innocence

Autre animateur du groupe Bolloré. Jean-Marc Morandini, sur CNews a été condamné en appel pour des faits de corruption de mineurs à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende. Une peine plus lourde que celle prononcée en première instance en 2022. La cour a également prononcé une interdiction définitive d’exercer toute profession en contact avec des mineurs, et confirmé son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. L’animateur a annoncé se pourvoir en cassation. « Pour nous, il continue d’être présumé innocent et il reste à l’antenne », a indiqué la direction de CNews au Parisien. Jean-Marc Morandini avait été congédié par Europe 1 en juillet 2016 après sa mise en examen pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravée. C’était avant l’entrée de la radio dans l’escarcelle Bolloré (En juillet 2020, le groupe Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, est devenu le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d’Europe1.)

Sans suites

Jean-Michel Baylet président du Groupe La Dépêche et ancien ministre a été élu, à l’unanimité, président du Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale (SPQR) il y a un mois. Sur les réseaux sociaux quelques féministes s’étranglent. Le patron de presse a été accusé de viol et d’agressions sexuelles sur mineur. Accusations classées sans suite en raison de la prescription des faits. Une plainte avait aussi été déposée contre lui par sa collaboratrice parlementaire pour coup et blessure. Mais ça ne l’empêche pas d’être élu à l’unanimité.

Le 19 mars, « tous les procès-verbaux d’audition du comédien Philippe Caubère, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures, ont été annulés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en raison d’un ‘comportement déloyal’ des enquêteurs qui l’ont interrogé » apprenait l’AFP. Le comédien reste mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineurs de plus de 15 ans sur trois victimes… Mais l’annonce est étrange alors qu’il a fallu des années pour que les faits soient dénoncés et aboutissent à une mise en examen.

