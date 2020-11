La militante suédoise n’a pas oublié les tweets méprisants que lui adressait Donald Trump. Match retour.

Donald Trump laisse exploser sa colère face aux résultats de l’élection présidentielle ? La jeune militante du climat lui envoie un tweet assassin. Commentant le « Stop the count » (arrêtez le comptage) inscrit en lettres majuscules par le président sortant, elle écrit : «Tellement ridicule. Donald doit travailler sur ses soucis de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Détends-toi Donald, détends-toi !».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020