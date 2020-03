Deux architectes irlandaises traversent le plafond de verre

Yvonne Farrell et Shelley McNamara viennent de recevoir le prix Pritzker 2020, aussi appelé « Nobel de l’architecture ». Premier tandem 100 % féminin à recevoir ce prix depuis sa création 1979.

Le jury a salué leur « capacité à être cosmopolites tout en respectant l’unicité de chaque lieu dans lequel elles travaillent ». Les Irlandaises Yvonne Farrell, 69 ans, et Shelley McNamara, 68 ans, militantes d’une architecture humaniste et écolo, ont notamment conçu la Toulouse School of Economics qui sera inaugurée au printemps prochain. On leur doit aussi en France le campus de l’Institut Mines-Télécom de Paris-Saclay.

Diplômées en 1974 du University College de Dublin, elles ont ouvert leur cabinet, Grafton Architects, en 1978. Remarquées pour des bâtiments comme l’Institut d’urbanisme d’Irlande ou les bureaux du ministère des finances, elles ont ensuite réalisé plusieurs bâtiments universitaires partout dans le monde comme l’Universidad de Ingenieria y Technologia de Lima, au Pérou. Ou encore la School of Economics de la prestigieuse université de Milan, achevée en 2008, qui leur a valu le prix du bâtiment mondial de l’année au festival international d’architecture à Barcelone. Plus récemment, on leur doit la mise en espace de la Biennale de Venise 2018. Elles ont également donné des cours dans plusieurs écoles. A Dublin bien sûr, mais aussi à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), à Yale et à Harvard.

C’est la première fois qu’un tandem de femmes reçoit ce prix. Et c’est aussi la première fois que le jury est paritaire… Jusqu’ici, en 2010, une Japonaise, Kazuyo Sejima, avait été colauréate avec un homme Ryue Nishizawa. L’Espagnole Carme Pigem avait reçu le prix au sein du trio d’un cabinet catalan, RCR Arquitectes, en 2017. Mais la première à avoir cassé le plafond de verre était l’Anglo-Irakienne Zaha Hadid qui avait reçu le prix Pritzker seule 2004.

