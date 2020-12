Les cas contacts du président ? un boys club

Emmanuel Macron positif au covid. La recherche de cas contacts est lancée… Il a reçu pour un dîner les «ténors de la majorité» : 10 hommes.

Ce jeudi, le chef de l’Etat a été testé positif au Covid, l’information fait le tour des médias, qui cherchent les cas contacts au plus haut niveau du pouvoir. Et révèlent que mercredi soir Emmanuel Macron, qui ne présentait aucun symptôme, recevait à dîner les « ténors de la majorité ». Ce cercle de proches devait se mettre en ordre de bataille pour les élections régionales de juin, la mise au point du programme des réformes pour les six prochains mois ou le référendum sur l’écologie. Mais manifestement pas pour évoquer l’égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat

Autour de la table : le Premier ministre Jean Castex, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner, les dirigeants du MoDem François Bayrou et Patrick Mignola; et trois conseillers : le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, les conseillers politiques officieux Stéphane Séjourné et Thierry Solère et le conseiller politique en titre Pierre Herrero.

Mardi, le président de la République recevait pour le déjeuner, avec Richard Ferrand, les neufs présidents des groupes parlementaires du Palais Bourbon. Et il y avait une femme !… Et huit hommes : Christophe Castaner (LREM), Patrick Mignola (MoDem), Olivier Becht (Agir), Damien Abad (LR), Valérie Rabault (PS), Jean-Christophe Lagarde (UDI), André Chassaigne (PCF), Bertrand Pancher (Libertés et Territoires) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Mais il faut se souvenir que la présidence de Valérie Rabault a été conquise de haute lutte. Son groupe avait envisagé une co-présidence avec un homme et elle a dû se fâcher pour occuper seule la présidence du groupe PS.

L’ancienne ministre en charge des Droits des femmes, la sénatrice Laurence Rossignol ironise : « Les gestes barrière à l’Elysee? Tenir les femmes très éloignées du pouvoir! #MisogynieDEtat »

Les gestes barrière à l’Elysee? Tenir les femmes très éloignées du pouvoir! #MisogynieDEtat https://t.co/g6jKsgvcDo — Laurence Rossignol (@laurossignol) December 17, 2020

