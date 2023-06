Djokovic n’a pas battu le record de Margaret Court

Le tennisman détient le record du nombre de titres du Grand Chelem… chez les hommes. Il compte 23 victoires, Margaret Court en accroche 24. Mais les femmes sont invisibilisées dans le sport.

Avalanche de superlatifs après la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Son record a été scandé dans tous les médias. En remportant, dimanche 11 juin, pour la troisième fois de sa carrière, le tournoi de Roland-Garros, le Serbe a aussi accroché son 23ème titre dans un Grand Chelem (Paris, Winbledon, New York et Melbourne). Sur toutes les ondes, dans tous les journaux, il est dit qu’il détient désormais le record du nombre de titres dans ces tournois majeurs. Et il faut tendre l’oreille et ciller des yeux pour comprendre que c’est un record « chez les hommes ».

Balles neuves… Sur ce « record de titres dans des tournois du grand Chelem », il fait jeu égal avec Serena Williams (USA) qui a remporté elle aussi 23 titres en simple… et 14 en double et 2 en double mixte, soit 39 titres. Mais il est encore devancé par l’australienne Margaret Court qui a dominé le circuit féminin de 1960 à 1973 en remportant 24 victoires.

Dans le classement des joueurs et joueuses les plus titré·es en Grand Chelem, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes en haut du tableau. Deux stars détiennent 22 victoires : l’allemande Steffie Graff et l’espagnol Rafael Nadal. Les noms des femmes résonnent moins que ceux des hommes parce qu’elles sont beaucoup moins médiatisées qu’eux. Mais les joueuses n’ont pas démérité.

Le recordman masculin n’est pas responsable des discours des médias. Mais rappelons qu’en 2016, il avait eu des propos ambigus sur les rémunérations de joueuses (Lire : Nouveau débat sur l’égalité femmes/hommes dans le tennis). Si le tennis est l’un des sports les moins misogynes, il doit encore s’améliorer.

