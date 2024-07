La Cour nationale du droit d’asile l’affirme : les femmes afghanes sont désormais considérées comme « un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié ». Elles subissent des « discriminations grave et des persécutions » parce que femmes.

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a tranché le 11 juillet : « L’ensemble des femmes afghanes » qui fuient les mesures discriminatoires prises par les fondamentalistes talibans « peuvent obtenir le statut de réfugiées ».

Dans une décision publiée le 11 juillet, la CNDA « reconnaît l’appartenance de l’ensemble des femmes afghanes à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié… Car «les femmes et jeunes filles afghanes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société afghane »

« Persécutions »…

La CNCA appuie sa décision sur la Convention de Genève adoptée en 1951, stipulant que le statut de réfugié doit être accordé à une personne qui fait face à des persécutions « en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

Depuis qu’ils se sont à nouveau emparés du pouvoir en août 2021, les talibans n’ont cessé de porter atteinte aux « droits et libertés fondamentaux des femmes et des jeunes filles afghanes ». Ils les ont exclues du gouvernement provisoire, et ont remis en cause «leur droit à la santé, à l’éducation et leur liberté d’aller et venir » rappelle la CNDA. De « graves mesures discriminatoires » qui constituent des « actes de persécution » selon la convention de Genève.

… « du seul fait qu’elles sont de sexe féminin«

Pour la CNCA « les femmes et les jeunes filles afghanes, qui refusent de subir ces mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu’elles sont de sexe féminin, sont fondées à obtenir le statut de réfugiées.»

Cette décision confirme un arrêt du 16 janvier rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne, jugeant que « les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social » et prétendre au statut de réfugié si « dans leur pays d’origine elles sont exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales ».

En vertu de cette décision de justice, les femmes afghanes peuvent désormais demander l’asile en France avec de fortes chances d’être acceptées.

Mais il a fallu attendre trois ans après l’arrivée des Talibans…

