Suite à un mouvement de rébellion, la Fédération a revu son règlement. Mais impose encore des shorts « courts et ajustés » aux filles. Longs et « pas trop amples » aux garçons.

Petite victoire contre le sexisme dans le sport. La Fédération internationale de handball (IHF) a revu ses règles concernant les tenues des joueuses de handball de plage. A partir de janvier 2022, elles devront porter des «shorts courts et ajustés» et des «débardeurs ajustés » lors des compétitions. Ces nouvelles tenues sont une réponse au mouvement de rébellion de l’équipe norvégienne qui, en juillet dernier, avait dérogé à l’ancien règlement et joué un match en short et non en bikini. L’équipe avait écopé d’une amende de 1500 euros.

lire NON AU BIKINI, OUI AU SHORT : LES BEACH HANDBALLEUSES ÉCOPENT D’UNE AMENDE

Avec ce nouveau règlement, la fédération ne se montre pas encore aussi souple qu’avec les garçons. S’ils doivent aussi porter des hauts ajustés, ils ne sont pas obligés d’avoir les fesses moulées dans leurs shorts. Pour eux, le règlement stipule qu’ils doivent porter des shorts arrivant « dix centimètres au-dessus de la rotule » et ces shorts ne doivent pas être serrés mais simplement « pas trop amples ».

