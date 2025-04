Du « féminisme revanchard » selon Praud au « devoir conjugal », le sexisme se cramponne

Pas de repos pour les féministes ! Selon Pascal Praud, les lois contre le viol sont faites par des femmes qui n’ont pas « la chance d’être regardées par des hommes ». Un amendement rappelant que le devoir conjugal n’existe pas. Une légion d’honneur est remise à un homme visé par #balancetonporc… Retour sur trois bonds en arrière.

Laurence Rossignol rappelle que le devoir conjugal n’existe pas. Pascal Praud, parle de revanchardes, Eric Brion reçoit la légion d’honneur

Sont-ce les derniers soubresauts du taureau sexiste avant la mort ? Ou quelques rappels à l’ordre patriarcal à l’intention des optimistes qui s’endormiraient sur les lauriers de #MeToo ? Ces derniers jours, trois faits, passés dans le rapide flot de l’actualité, ont charrié quelques déchets sexistes. On ne sait pas par où commencer…

1- « Ces femmes qui n’ont pas eu la chance d’être regardées par les hommes » : Pascal Praud et ses fantasmées revanchardes

A tout seigneur tout honneur, commençons par le maître, celui qui officie sur la chaîne du groupe Bolloré, Cnews, épinglée à de multiples reprises pour son sexisme. Pas loin de voir dans les lois contre le viol des textes de féministes « mal-baisées », même s’il le dit sans grossièreté mais avec force vulgarité.

Jeudi 3 avril, sur le plateau de L’heure des Pros 2, sur CNews, le débat portait sur l’intégration de la notion de consentement dans la définition pénale du viol, deux jours après l’adoption d’un texte à l’Assemblée nationale (Lire : Le non-consentement : l’évolution adoptée par l’Assemblée nationale)

Sur le plateau, cinq hommes et une femme. Élisabeth Lévy, toujours remontée contre les féministes et le féminisme qui avance : « Derrière MeToo et la prétendue volonté de justice, il y a une haine de la sexualité, une haine du désir masculin et une haine des hommes », assure-t-elle.

Et Pascal Praud d’embrayer : « Il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes qui n’ont pas eu la chance d’être regardées par les hommes et qui de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. »

Même ses fervents soutiens de ce café du commerce cathodique ont l’air choqué ! L’avocat Gilles-William Goldnadel estime que ce n’est pas la « bonne grille de lecture ». Alors Pascal Praud tente une nouvelle saillie qui n’efface en rien la misogynie de son propos : « C’est vrai aussi à l’inverse, il y a beaucoup d’hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. »

Les réactions exaspérées ont fusé chez les féministes qui doivent encore se retrousser les manches pour faire cesser ces atavismes. La députée LFI Sarah Legrain a annoncé qu’elle saisissait l’Arcom sur BlueSky. « Cette théorie bien connue de la vengeance des femmes qui n’ont pas eu la « chance » de tomber sur des hommes… », a-t-elle écrit sur son compte Bluesky, dénonçant un « macho » qui « fait la promo de la culture du viol sur CNews en mode gros incel ».

Cette théorie bien connue de la vengeance des femmes qui n’ont pas eu la « chance » de tomber sur des hommes… Le macho Pascal Praud en roue libre fait la promo de la culture du viol sur Cnews, en mode gros incel. Je saisis l’Arcom. #JeChoisisLOurs — Sarah Legrain (@sarahlegrain.bsky.social) 2025-04-04T12:18:36.128Z

2 – « La communauté de vie n’implique pas l’obligation de relations sexuelles entre les époux » : l’amendement a disparu

Autre motif d’épuisement des féministes : les textes de loi retouchées au fil des examens.

Laurence Rossignol, la Sénatrice PS a fait part de sa stupéfaction, jeudi 3 avril en découvrant qu’une disposition ne figurait plus dans la « Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». « Avec mes collègues du groupe socialiste, j’avais déposé un amendement visant à compléter le premier alinéa de l’article 215 du Code civil par cette phrase : « La communauté de vie n’implique pas l’obligation de relations sexuelles entre les époux ». » Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant la disparition de cette phrase « alors que nous parlons de contrôle coercitif, de harcèlement des femmes et de violences sexuelles et sexistes ».

La commission des lois aurait estimé que l’amendement n’entrait pas dans le périmètre du texte. Décidément, la justice française et une partie des législateurs sont très coriaces ! La France a été plusieurs fois condamnée par la CEDH pour avoir prononcé des divorces pour faute aux torts exclusifs d’une femme au motif qu’elle refusait des relations sexuelles avec son mari. (Lire : La CEDH condamne à nouveau la France : le « devoir conjugal » n’existe pas )

« Je suis très surprise, car je ne vois rien qui entre plus dans le champ de ce texte que le devoir conjugal, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit ! » Laurence Rossignol a donc décidé de redéposer le même amendement. Car « Il convient donc moins de dire aux hommes – même si c’est nécessaire – qu’ils ne doivent pas exiger ou demander avec insistance des relations sexuelles à leur épouse, au prétexte que cela serait inclus, dans le cadre du mariage, dans une formule globale, que d’expliquer aux femmes que le devoir conjugal n’existe pas. »

Et de conclure avec le sourire : « J’espère qu’il [son amendement] ne sera pas considéré comme extérieur au sujet lorsque nous parlerons de consentement et de viol et que nous pourrons alors trancher cette question, pour pouvoir dire aux Françaises : ‘Non, personne ne vous oblige à passer chaque soir à la casserole !’ »

3 – Eric Brion reçoit la légion d’honneur !

« Hier soir, j’ai eu l’honneur de recevoir les insignes de chevalier de l’Ordre national du mérite des mains de la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet , qui a notamment souligné la qualité du dialogue social au sein de la branche ”télédiffusion”. Ce fut un moment d’une immense émotion, en présence de ma famille et de mes amis. » écrit Eric Brion sur sa page LinkedIn.

Eric Brion est le premier homme à avoir été mis en cause par le mouvement #BalanceTonPorc initié par Sandra Muller en 2017, un mouvement lancé dans le sillage de #MeToo.

L’homme avait voulu faire condamner Sandra Muller pour diffamation mais il a été débouté au motif que la démarche s’inscrivait « dans le cadre d’un débat d’intérêt général, dès lors qu’ils visent à dénoncer les comportements à connotation sexuelle et non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes » (Lire : BalanceTonPorc : la condamnation pour diffamation de Sandra Muller effacée)

Interrogé par Mediapart, le cabinet de la ministre du Travail a justifié la distinction offerte à Eric Brion par le fait qu’elle avait été accordée à l’homme en novembre 2013, quatre ans avant #BalanceTonPorc. (rappelons que la France avait envisagé, en 2017, de retirer la légion d’honneur accordée à Harvey Weinstein le producteur hollywoodien condamné, depuis, pour viol) …

On piétine !

