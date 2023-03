Emmanuel Macron à « l’heure des mamans » ou la grande cause déconnectée

Pour une députée de la majorité, si le président de la République s’exprime à 13 heures un mercredi, c’est pour parler aux mamans. Ou comment attiser une norme sociale bien sexiste.

Emmanuel Macron a choisi de s’exprimer devant les Français dans les journaux télévisés de 13 heures sur TF1 et France2 ce mercredi 22 mars. Le choix du moment fait débat. Mais la palme de l’explication sexiste revient à la députée Fadila Khattabi, présidente de la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale qui n’a pas hésité à avancer cette explication au micro de FranceInfo : « A 13 heures, on parle aux mamans, on parle aux personnes qui sont peut-être en train de déjeuner et qui seront à l’écoute du président de la République. Un moment de convivialité, en tous les cas, et d’apaisement. »

Les féministes n’ont toujours pas fini de batailler contre l’appellation « l’heure des mamans » employée pour désigner la sortie de l’école, vers 16 h ou parfois à 11h30… Ce qui laisse entendre que les « mamans » n’ont pas d’activité professionnelle à ces moments là. Voici qu’une députée, appartenant au camp du président de la République, chantre de l’égalité femmes – hommes grande cause nationale, voit les « mamans » devant leur télévision à l’heure du déjeuner en semaine.

Cette vision du monde est d’autant plus ironique que le président de la République est supposé prendre la parole pour apaiser les esprits alors que la crise politique liée à la réforme des retraites bat son plein. Cette réforme va renforcer les inégalités de retraites entre femmes et hommes. Inégalités qui s’inscrivent dans la continuité des inégalités professionnelles, lesquelles sont en très grande partie dues à des stéréotypes et normes sociales conduisant les femmes à s’orienter vers les métiers les moins bien rémunérés et à hacher leurs carrières à grand coup de renoncements professionnels au profit de leur famille.

Sur les réseaux sociaux, bien des internautes ironisent et sont en colère. Génération•s Féministe exprime une colère froide : « à défaut de prendre en en compte la pénibilité des métiers féminisés, les écarts de pension, le taux d’emploi des femmes et d’agir contre les violences, on aura le privilège de pouvoir écouter Macron juste après avoir fait passer les enfants à table. »

La sénatrice Laurence Rossignol ironise aussi : « Très bon horaire, entre le retour des enfants du patronage et le début de Thierry la Fronde. »

Parents & Féministes revient au 21ème siècle : « Vous voulez parler aux mamans ? Parlez leur d’égalité entre les femmes et les hommes, de revalorisation des métiers féminisés, de congés parentaux mieux rémunérés et mieux partagés entre les parents. Arrêtez de les appeler « mamans » A 13h ou à n’importe quelle heure! »

