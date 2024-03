Emmanuel Macron surjoue la virilité, énième épisode

Des photos, publiées par la photographe officielle du Président de la République, le montrent, tout en tension, en train de boxer. L’opposition dénonce un tempérament va-t’en guerre et une approche machiste de la politique.

Mais quelle mouche a donc piqué le président de la République pour qu’il veuille, une nouvelle fois, faire étalage de virilité ? Mercredi 20 mars sa photographe officielle, Soazig de La Moissonnière postait sur Instagram deux images montrant Emmanuel Macron mâchoires serrées, biceps bandé, regard déterminé, frappant sur un sac de boxe… Des images artistiques en noir et blanc sentant cependant la sueur, l’effort, l’envie d’en découdre et de dominer.

Pourquoi une telle mise en scène dans un contexte géopolitique tendu, pourquoi ne pas produire des images de paix et de concorde ? A quoi joue le président qui répétait « nous sommes en guerre » quand son rôle était de prendre soin des populations menacées par le virus du Covid ? A quoi joue le président qui parle de « réarmement démographique » quand la natalité est en baisse ? Pourquoi vouloir cette image de guerrier ?

Difficile à dire. A une question posée sur Instagram demandant à Soazig de La Moissonnière si elle est agacée par ces « commentaires débiles qui disent que c’est Photoshoppé ? » -car les internautes critiquent beaucoup le biceps particulièrement volumineux – la photographe du président de la République répond : « ça les occupe »… Il s’agissait de faire diversion donc.

Et ça marche. Mais il s’agit d’une diversion belliqueuse. A partir des photos, c’est un concours de virilité qui prévaut dans les médias. Chacun y va de son petit rappel d’images de Vladimir Poutine, montrant ses muscles. La surenchère guerrière n’est pas loin. Le député LFI Alexis Corbière fait le rapprochement avec Jean-Marie Le Pen qui se mettait en scène ainsi en 1988….

Avec ces images qui transpirent le populisme, c’est un gros shot de virilité toxique qui est envoyé à l’opinion.

« Approche machiste de la politique »

Une communication dangereuse que lui reprochent ses adversaires à gauche. Le sénateur écologiste Yannick Jadot interrogé sur France 2 ce jeudi « Il fait beaucoup sur le réarmement et met des photos comme pouvaient en mettre Poutine, et d’autres responsables politiques, qui veulent porter une approche machiste de la politique ». Sa collègue et ex-adversaire à la primaire présidentielle, la députée écologiste Sandrine Rousseau a dénoncé l’utilisation de « codes virilistes jusqu’à l’overdose ». « Quelle misère du politique. Quelle défaite du progressisme. Et quelle indigence de la communication politique », a-t-elle écrit sur X.

Pour Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte Ouvrière « Macron mouille la chemise. Si ce n’était pour préparer les esprits à la guerre, ce serait risible. » Elle l’invite à redescendre un peu « Allez, chiche ? Un combat singulier en 12 rounds contre Poutine, et on n’en parle plus ?! »

Le cliché a même fait la Une du quotidien britannique conservateur Daily Telegraph, avec ce titre : « Macron montre les muscles ».

Le spécialiste de la communication politique Philippe Moreau-Chevrolet interrogé par l’AFP voit dans ces images un narcissisme tout en virilité : « La boxe est assez compatible avec l’exercice de la force de l’État » note-t-il « C’est un sport violent, mais avec des règles, comme la politique. C’est aussi l’image très théâtralisée, comme c’est souvent le cas avec Emmanuel Macron, du héros qui bat la souffrance. »

Ce nouvel épisode de la communication d’Emmanuel Macron ignore les grandes causes de ses quinquennats. Le président de la République disait lui-même en 2017 en lançant la première « grande cause, l’égalité femmes hommes » que c’était une « bataille culturelle ». S’il continue à mettre, dans cette bataille, autant d’images de virilité triomphante, sa grande cause est perdue.

