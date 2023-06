Dans l’Hémicycle, le député RN, Jocelyn Dessigny, a invectivé la présidente du groupe de député.es LFI Mathilde Panot. Il s’est timidement excusé, elle demande des sanctions.

Mathilde Panot a publié, jeudi soir sur Twitter, une capture d’écran du compte rendu écrit des débats à l’Assemblée nationale. On peut y lire distinctement : « Arrête de parler ! Poissonnière ! » et c’est le député Rassemblement national (RN), Jocelyn Dessigny qui parle. « Quand Le Pen ne leur écrit pas leurs discours pour les micros, les députés RN montrent encore leur vrai visage », commente la députée.

Ce n’est pas la première fois qu’un député l’insulte et, une nouvelle fois, elle ne laisse pas passer. Lors d’une séance nocturne, jeudi, Mathilde Panot est intervenue dans l’Hémicycle, appelant à ce que le bureau de l’institution, sa plus haute instance collégiale, « puisse se saisir » de l’affaire, en vue d’une sanction contre l’élu mis en cause. Après cette intervention de l’Insoumise, Jocelyn Dessigny a demandé à prendre la parole. Brièvement. « Si j’ai pu vexer Mme Panot, je m’excuse, c’était pas la… les mots ont dépassé ma pensée », a-t-il déclaré, ignorant manifestement que l’usage est de présenter ses excuses et non pas s’auto-excuser. Ignorant qu’en insultant une députée, il insulte la représentation nationale et les femmes en général. (Les échanges sont à voir ici)

Il faut « qu’on arrête avec un certain sexisme et un mépris de classe qui est inacceptable dans notre Assemblée », a rappelé pour la ènieme fois Mathilde Panot.

En 2021, c’était le député macroniste Pierre Henriet, qui avait traité Mathilde Panot de « poissonnière » dans l’Hémicycle. Mais il avait mis beaucoup plus de temps à présenter ses excuses et celui qui présidait les débats ce jour-là s’était fait tirer l’oreille pour s’indigner. En revanche, celle qui est aujourd’hui Présidente de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet qui était alors présidente de la commission des lois, avait soutenu sa collègue. « Ce n’est pas une question personnelle. C’est notre institution qui ne doit pas laisser passer ça. Il y a beaucoup trop de sexisme à l’Assemblée nationale », avait-t-elle indiqué.

Lire : « POISSONNIÈRE » : LES EXCUSES ALAMBIQUÉES DU DÉPUTÉ

Quand Le Pen ne leur écrit pas leurs discours pour les micros, les députés RN montrent encore leur vrai visage.



Le sexisme et le mépris de classe dans toute leur splendeur.



Un député LREM me l’avait déjà faite.



Il avait été sanctionné … et s’était excusé. @YaelBRAUNPIVET ?… pic.twitter.com/DvhpHLY5yG — Mathilde Panot (@MathildePanot) June 8, 2023